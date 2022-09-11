Afyonkarahisar’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Kemerkaya Beldesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.C. idaresindeki 34 ZSM 62 plakasına sahip otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta O.Ö. yönetimindeki 55 AB 887 plakasına sahip otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yoldan çıkan araçlardan birisi yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekibi yollandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri kazada yaralanan iki sürücüyü ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.