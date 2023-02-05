Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Devrilen yolcu otobüsünde 8 kişi yaşamını yitirdi 35 yaralı var..







KAZADA 8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ







Diyarbakır'dan yola çıkan ve Bodrum'a giden bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Çay-Dinar yolu üzerindeki Karavedir rampasına çarptı.Sabah saatlerinde meydana gelen kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Başlatılan çalışmaların ardından Afyonkarahisar'daki kazada yolcu otobüsündeki 8 yolcunun kaza anından hayatlarını kaybettikleri 35 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldıkları bilgisi de paylaşıldı.Afkonkarahisar Valiliği kazanın ardından şu açıklamayı yaptı: “Diyarbakır'dan Bodrum'a gitmekte olan 3 mürettebatlı, 40 yolculu yolcu otobüsü, Dinar ilçesi Çay-Dinar yolu üzerindeki Karavezir kaydırağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte devrildi. Olay yerine hemen AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybederken 35 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken tedavileri sürüyor."