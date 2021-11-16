Afyonkarahisar’da saman yüklü kamyonet ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde dün akşam feci bir kaza meydana geldi. Sandıklı Karayolu Mezarlık mevkiinde saat 19:30 sularında 48 yaşındaki Ömer Kuyrukçu idaresindeki TIR, 39 yaşındaki Güngör Ateş idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

Kasasında saman yüklü olan kamyonet arkadan aldığı hasar sonucu yola savruldu. Feci kazada 4 işi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiyi hastaneye sevk etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken, kazada hasar alan kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.