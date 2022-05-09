Afyonkarahisar’ın Bolvadin çarşıda 15 iş yeri alevlere teslim oldu

Afyonkarahisar Bolvadin İlçesinde bulunan çarşıda 15 dükkan alevler arasında kaldı. Dükkanlar arasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde ise patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Çarşıda b ulunan bir kasap dükkanında sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle Yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer işyerlerine de sıçradı.Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangın 15 iş yerinin alevlere teslim olmasını sağladı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Çarşıda b ulunan bir kasap dükkanında sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle Yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer işyerlerine de sıçradı.Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangın 15 iş yerinin alevlere teslim olmasını sağladı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.