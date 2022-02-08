Ağabeyini ve yengesini 'Beni karımdan ayırdınız' diyerek öldürdü.

İstanbul Silivri'de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bir kişi, çıkan tartışmada eşiyle ayrılmasına sebep olduklarını gerekçe göstererek ağabeyi ve yengesini vurdu. Kurşunların hedefi olan çift, olay yerinde feci şekilde hayatlarını kaybederken, kendisini ihbar eden Cinayet zanlısı ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
CİNAYETİ İŞLEYİP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
İstanbul Silivri Yenimahalle Bilen Sokak'ta akşamüzeri gerçekleşen olayda eşiyle boşanma aşamasında olan Celal K. ile ağabeyi Ahmet K. ve yengesi Türkan K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle silahını çeken Celal K., eşiyle ayrılmasına sebep oldukları gerekçesiyle yengesi Türkan K. ve ağabeyi Ahmet K.'yi vurdu. Kurşunların hedefi olan yenge Türkan K. ile Ahmet K. hayatını kaybederken, cinayetin ardından polisi arayan Celal K. kendisini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Celal K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
CİNAYETİ İŞLEYİP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
İstanbul Silivri Yenimahalle Bilen Sokak'ta akşamüzeri gerçekleşen olayda eşiyle boşanma aşamasında olan Celal K. ile ağabeyi Ahmet K. ve yengesi Türkan K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle silahını çeken Celal K., eşiyle ayrılmasına sebep oldukları gerekçesiyle yengesi Türkan K. ve ağabeyi Ahmet K.'yi vurdu. Kurşunların hedefi olan yenge Türkan K. ile Ahmet K. hayatını kaybederken, cinayetin ardından polisi arayan Celal K. kendisini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Celal K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.