Ağabeyinin arkasından koşan 5 yaşında çocuk minibüsün altında kaldı!

Olay İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Bezirganbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Dün saat 15.00 sularında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre 5 yaşındaki Ali Yıldız isimli çocuk ağabeyi sokakta oynuyordu. Ağabeyinin yolun karşısına geçtiğini gören küçük çocuk, ağabeyinin yanına geçmek isterken canından oldu.
Mahalledeki güvenlik kameralarına yansıyan olayda, yolun karşısına geçmek için koşan Ali Yıldız'ın ağabeyi yoldan geçen minibüsü görmedi, O sırada kaldırımda bulunan bir vatandaşın uyarısıyla duran minibüs Ali Yıldız'a çarpmaktan son anda kurtuldu. Tekrar hareket eden minibüs ezilmekten kurtulan çocuğun kardeşi Ali Yıldız'ı göremedi. Küçük çocuk ağabeyi kadar şanlı olamadı ve minibüsün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu ambulansa alarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken ağır yaralandığı tespit edilen 5 yaşındaki Ali'nin doktorları tüm müdahalelerine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Küçük çocuğun ölümüne neden olan minibüs sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Mahalledeki güvenlik kameralarına yansıyan olayda, yolun karşısına geçmek için koşan Ali Yıldız'ın ağabeyi yoldan geçen minibüsü görmedi, O sırada kaldırımda bulunan bir vatandaşın uyarısıyla duran minibüs Ali Yıldız'a çarpmaktan son anda kurtuldu. Tekrar hareket eden minibüs ezilmekten kurtulan çocuğun kardeşi Ali Yıldız'ı göremedi. Küçük çocuk ağabeyi kadar şanlı olamadı ve minibüsün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu ambulansa alarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken ağır yaralandığı tespit edilen 5 yaşındaki Ali'nin doktorları tüm müdahalelerine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Küçük çocuğun ölümüne neden olan minibüs sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.