Ağaca takılan yamaç paraşütçüleri için nefes kesen kurtarma operasyonu













Olay, saat 19.00 sıralarında Orhangazi'de yamaç paraşütünün merkezi olan Gürle Dağı Yamaç Paraşütü pistinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kemal Uysal (51) başka bir şahıs ile birlikte Gürle Dağı Yamaç Paraşütü alanından uçuşa geçti. Uçuşun hemen başında kontrolden çıkan yamaç paraşütü sarp bir bölgedeki ağacın üzerine düştü.Ağaca takılan paraşütteki bir kişi bölgedeki diğer sporcular ile vatandaşlar ağaçtan aşağı indirilirken, olayda yaralanan Kemal Uysal'ı (51) ise bölgenin sarp olmasından kurtarılmadı. Olay sonrasında bölgeye sağlık personelleri yollandı.Ekiplerin vasıtası ile yaralı yamaç paraşütçüsü Kemal Uysal'ın yanına ulaşan sağlık personelleri ilk müdahaleyi olay mahalinde yaptı. Kaza nedeniyle olayın gerçekleştiği yere UMKE ve itfaiye ekipleri yollandı. Yaralı yamaç paraşütçüsü Kemal Uysal burada sedyeye konuldu. Yaklaşık 2 saat kadar süren çalışmanın ardından Kemal Uysal pistin olduğu yere çıkarıldı. Burada bekletilen ambulansa konan Kemal Uysal ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kemal Uysal'ın hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenirken, jandarma ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.