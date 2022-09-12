YAŞAM
12 Eylül 2022 - 06:42

Ağaca takılan yamaç paraşütçüleri için nefes kesen kurtarma operasyonu

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gürle Dağı'nda yamaç paraşütüyle uçuş yapan iki sporcu ağaca takıldı. Bir sporcu çevredeki diğer sporcular ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken, ağaçta asılı kalan ve yaralanan diğer paraşütçü de kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat kadar süren çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 06:42
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Ağaca takılan yamaç paraşütçüleri için nefes kesen kurtarma operasyonu


Olay, saat 19.00 sıralarında Orhangazi'de yamaç paraşütünün merkezi olan Gürle Dağı Yamaç Paraşütü pistinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kemal Uysal (51) başka bir şahıs ile birlikte Gürle Dağı Yamaç Paraşütü alanından uçuşa geçti. Uçuşun hemen başında kontrolden çıkan yamaç paraşütü sarp bir bölgedeki ağacın üzerine düştü.

İlk müdahale sporcu ve vatandaşlardan



Ağaca takılan paraşütteki bir kişi bölgedeki diğer sporcular ile vatandaşlar ağaçtan aşağı indirilirken, olayda yaralanan Kemal Uysal'ı (51) ise bölgenin sarp olmasından kurtarılmadı. Olay sonrasında bölgeye sağlık personelleri yollandı.

Sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı

Ekiplerin vasıtası ile yaralı yamaç paraşütçüsü Kemal Uysal'ın yanına ulaşan sağlık personelleri ilk müdahaleyi olay mahalinde yaptı. Kaza nedeniyle olayın gerçekleştiği yere UMKE ve itfaiye ekipleri yollandı. Yaralı yamaç paraşütçüsü Kemal Uysal burada sedyeye konuldu. Yaklaşık 2 saat kadar süren çalışmanın ardından Kemal Uysal pistin olduğu yere çıkarıldı. Burada bekletilen ambulansa konan Kemal Uysal ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kemal Uysal'ın hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenirken, jandarma ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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