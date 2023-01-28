Ağaçta yaramaz 3 tavşanı bulmak için 8 saniye verildi! IQ'su 140 üzeri olanlar anında buluyor

Optik illüzyonlar ile zeka testi yapın!
BU RESİMDE KAÇ TAVŞAN VAR?Optik illüzyonlar, gözleri kandıran ve farklı bakış açılarıyla değişen görünümler sunan nesnelerdir. Bu illüzyonlar, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar gibi birçok türü içerebilir. İnsan beyni, her açıdan farklı bir algı oluşturan görüntülere duyarlıdır ve optik illüzyonlar, psikanaliz alanında da önemli bir rol oynar.
Şimdi, siz de gözlem becerilerinizi test etmek için bir fırsatınız var! Aşağıdaki resim, sadece bir ağaca benziyormuş gibi görünen ama aslında 3 tavşanın saklandığı bir optik illüzyon. Bu testi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşarak kimin en iyi gözlem becerisine sahip olduğunu görebilirsiniz. İyi gözlem becerilerine sahip olanlar ve detaylara dikkat edenler, tavşanları hızlıca bulabilecektir. Siz de tavşanları gördünüz mü? Resme dikkat edin ve gizli tavşanları bulmaya çalışın. Zaman daralıyor, acele edin! 3...2...1... Süre doldu! Tavşanların nerede olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki çözümü inceleyebilirsiniz. Son zamanların popüler hale gelen illüzyon testleri, zeka seviyenizi ölçmek için kullanılmakla birlikte aynı zamanda beyin çalıştırır. Sosyal medyada viral olan bu testler, hem eğlendirir hem de beyin jimnastiği yaptırır. Örneğin, oyuncak mağazasının içindeki tuvaleti sadece gerçek zekiler bulabiliyor, gizli baykuşu 5 saniye içinde bulanların IQ'su tavan sayılıyor veya 14 saniyeniz var... Optik illüzyonda gizlenen kurbağayı bulursanız, üstün zekalısınız diyebiliriz.