Ağaçta yaramaz 3 tavşanı bulmak için 8 saniye verildi! IQ'su 140 üzeri olanlar anında buluyor







BU RESİMDE KAÇ TAVŞAN VAR?







IQ TESTİ NEDİR? NE İŞE YARAR?

IQ DÜZEYİ NE ANLAMA GELİR?

Optik illüzyonlar ile zeka testi yapın!Optik illüzyonlar, gözleri kandıran ve farklı bakış açılarıyla değişen görünümler sunan nesnelerdir. Bu illüzyonlar, fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar gibi birçok türü içerebilir. İnsan beyni, her açıdan farklı bir algı oluşturan görüntülere duyarlıdır ve optik illüzyonlar, psikanaliz alanında da önemli bir rol oynar.Şimdi, siz de gözlem becerilerinizi test etmek için bir fırsatınız var! Aşağıdaki resim, sadece bir ağaca benziyormuş gibi görünen ama aslında 3 tavşanın saklandığı bir optik illüzyon. Bu testi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşarak kimin en iyi gözlem becerisine sahip olduğunu görebilirsiniz. İyi gözlem becerilerine sahip olanlar ve detaylara dikkat edenler, tavşanları hızlıca bulabilecektir. Siz de tavşanları gördünüz mü? Resme dikkat edin ve gizli tavşanları bulmaya çalışın. Zaman daralıyor, acele edin! 3...2...1... Süre doldu! Tavşanların nerede olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki çözümü inceleyebilirsiniz. Son zamanların popüler hale gelen illüzyon testleri, zeka seviyenizi ölçmek için kullanılmakla birlikte aynı zamanda beyin çalıştırır. Sosyal medyada viral olan bu testler, hem eğlendirir hem de beyin jimnastiği yaptırır. Örneğin, oyuncak mağazasının içindeki tuvaleti sadece gerçek zekiler bulabiliyor, gizli baykuşu 5 saniye içinde bulanların IQ'su tavan sayılıyor veya 14 saniyeniz var... Optik illüzyonda gizlenen kurbağayı bulursanız, üstün zekalısınız diyebiliriz.IQ testi, kişinin zeka seviyesini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu testler, kişinin matematik, dil, mantık, figürler, müzik, renkler ve uzay gibi konularda ne kadar becerikli olduğunu ölçmek için tasarlanmıştır. IQ testleri, kişinin genel zeka seviyesini ve bazı özel yeteneklerini ölçmek için kullanılır. Örneğin, bir IQ testi kişinin matematik veya dil yeteneklerini ölçebilir. IQ testleri genellikle çocukların eğitim ihtiyaçlarını anlamak için kullanılır, ancak yetişkinler için de uygulanabilir. Ayrıca, kişinin iş veya kariyerle ilgili yatkınlıklarını tespit etmek için de kullanılabilir.IQ, "Zeka Quotient" olarak kısaltılır ve bir kişinin zeka düzeyini ölçen bir puan sistemidir. Genellikle bir standartize edilmiş IQ testi kullanılarak hesaplanır. Bu testler, matematik, dil, analitik düşünce ve diğer beceri ve bilgi alanlarını ölçer. Elde edilen puan, kişinin yaşına ve cinsiyetine göre normaltahminlerle karşılaştırılır ve bir IQ puanı olarak sunulur. IQ skalası genellikle 0 ile 200 arasında değerlendirilir ve ortalama IQ puanı 100 olarak kabul edilir. Yüksek IQ puanları 130 ve üzerinde olarak kabul edilirken, düşük IQ puanları 70 ve altı olarak kabul edilir. Ancak, IQ puanı tek başına bir kişinin zeka düzeyini tam olarak yansıtmaz ve başka faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir.