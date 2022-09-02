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02 Eylül 2022 - 23:24

Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, savunma bölgesinde yaşanan sakatlıkların ardından alternatif transferin acil olarak gündeme gelebileceğini ifade ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırıyla ilgili ise, “Futbolu getirmiş olduğumuz noktadan, olması gereken noktaya taşıyacak olan bizleriz” dedi.

SPOR
02 Eylül 2022 - 23:24
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Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'


Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da müsabakanın ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklama yaptı. Zor maç olduğunu belirten Ağaoğlu, “Bu havalarda maç trafiği yoğun, peş peşe oynana maçlar. Sakatlıklar da yakamızı bırakmıyor. Dorukhan eklendi en son. Maçtan ziyade Dorukhan'ın sakatlığı en büyük sıkıntı. Her şeye rağmen alınan 3 puan önemliydi. Kaybedilen Antalya maçı, berabere biten Galatasaray maçından sonra 3 puanla devam etmek önemliydi. 3 puan aldığımız için mutluyuz. 1 sene içerisinde o bölgede Serkan, Perez ve Dorukhan sakatlandı. Gerçekten büyük sıkıntı. Ertuğrul Başkan'a iş düşüyor, çünkü o bölgeye adam bulmak zorunda. Sakatlıktan dolayı veya ileriki haftalarda ihtiyaçtan dolayı transfer gündeme gelebilir. O bölgede çok sakat verdik, alternatif oyuncumuz yok. Bir tek Larssen kaldı orada. O bölgeye alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir” açıklamasını paylaştı.

“Futbolu getirmiş olduğumuz noktadan, olması gereken noktaya taşıyacak olan bizleriz”



Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırı ile alakalı konuşan Ahmet Ağaoğlu, “65 yaşındayım, 35 senedir mesaj vermeye çalışıyoruz, sağduyu diyoruz ancak futbolun gelmiş olduğu nokta ortada. Kazanmak için her şeyin mubah olduğu düşüncesiyle hareket eden ve o doğrultuda algının üretildiği bir ortamdayız. 25 senedir futbolu olması gereken yerden alıp farklı noktaya getirdik. Avrupa kupalarında neden bu kadar az takım var dedik. Futbolda başarıya giden yolda her şey mubahtır düşüncesiyle yapmış olduğumu uygulamalar, tavır ve tutum bu noktaya taşıdı. Camialar arası gerginlik hat safhada. Olayın neden gerçekleştiğini bilmiyoruz ancak bu düşündüğümüz şey değildir, sıradan adli vakadır diye düşünüyoruz. Başkan ve yönetim kurulu odasına isabet edince aynı düşüncede ısrarcı olamıyorum. Futbolu getirmiş olduğumuz noktadan, olması gerektiği noktaya taşıyacak olanlar bizleriz. Sorumluluk bize ait. Kimse kendini sağa sola atmasın. Gelmiş olduğumuz noktada herkes pay sahibidir. Biraz aklımızı başımıza almamız lazım. Avrupa'daki durumumuz hiç iyi değil. Puanlamaya baktığınız zaman Sırbistan Ligi'nde şampiyon, önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Bizde bir takımımız 2 eleme ve 1 play-off oynamak zorunda. İçinde bulunduğumuz tabloyu en güzel anlatan durum bu” şeklinde konuştu.

Ahmet Ağaoğlu konuşmasının ardından çevredeki taraftarların Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin takıma ne zaman geleceği sorularına ise gülümseyerek cevap verdi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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