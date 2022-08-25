Agar.io oyunu nedir, resim-nasıl koyulur? Agar.io hile programsiz







Agar.io nedir?







Agar.io nasıl oynanır?

Agar.io Türk bayrağı gibi simgeler nasıl açılır?

Konsol ve bilgisayar oyunlarının sunduğu en büyük seçeneklerden olan agar.io web tabanlı oyunları olarak geri plana düşmesi üzerine beğeniler kazanılmaktadır. Agar.io nedir? Agar.io nasıl oynanır? Agar.io oyunu hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadırMultiplayer türünde olan oyunlardan agar.io mouse ve klavye üzerinden oynanmaktadır. Oyun içerisindeki kişiler tek amacı ise küçük baloncukları toplayarak karakterinizi büyüterek seviye atlamaktasınız. Karakterin büyük bir boyuta gelmesi halinde klavye üzerinde 'Space' tuşundan yardım alarak bölebilirsiniz.Agar.io oyununda level gibi bir durum söz konusu olmadığında oyundan her çıkışta karakter sıfırlanarak baştan başlanacaktır. Oyun içerisinde 'Nick' belirleyerek 'Select a Region' bölümünden bölge seçilerek oyun oynanmaktadır. Takım olarak oynanan bu oyun bireysel olarak da oynanır. Fakat web üzerinden takım modu tahmin edileceğiniz gibi arkadaşlara ile de bir arada toplu şekilde gerçekleşir.Ülkelere göre özel simgelerin yer aldığı agar.io oyununda ilk açılışıyla beraber yapılan 'Nick' kodlar üzerinden Türk bayrağı simgesi de konmaktadır. Bunun yanı sıra farklı ülkelerin de bayrağı yer alır.