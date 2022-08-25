TEKNOLOJİ
25 Ağustos 2022 - 17:59

Agar.io oyunu nedir, resim-nasıl koyulur? Agar.io hile programsiz

Oyun severlerin ön plana tuttuğu oyunlardan olan agar.io konsol ve bilgisayar oyunları başında gelmektedir. Web tabanlı olarak gündeme gelen agar.io hakkında meraklar çoğaldı. Peki, agar.io nedir, nasıl oynanır? İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
25 Ağustos 2022 - 17:59
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Agar.io oyunu nedir, resim-nasıl koyulur? Agar.io hile programsiz


Konsol ve bilgisayar oyunlarının sunduğu en büyük seçeneklerden olan agar.io web tabanlı oyunları olarak geri plana düşmesi üzerine beğeniler kazanılmaktadır. Agar.io nedir? Agar.io nasıl oynanır? Agar.io oyunu hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır

Agar.io nedir?

Multiplayer türünde olan oyunlardan agar.io mouse ve klavye üzerinden oynanmaktadır. Oyun içerisindeki kişiler tek amacı ise küçük baloncukları toplayarak karakterinizi büyüterek seviye atlamaktasınız. Karakterin büyük bir boyuta gelmesi halinde klavye üzerinde 'Space' tuşundan yardım alarak bölebilirsiniz.



Agar.io nedir, nasıl oynanır?

Agar.io nasıl oynanır?

Agar.io oyununda level gibi bir durum söz konusu olmadığında oyundan her çıkışta karakter sıfırlanarak baştan başlanacaktır. Oyun içerisinde 'Nick' belirleyerek 'Select a Region' bölümünden bölge seçilerek oyun oynanmaktadır. Takım olarak oynanan bu oyun bireysel olarak da oynanır. Fakat web üzerinden takım modu tahmin edileceğiniz gibi arkadaşlara ile de bir arada toplu şekilde gerçekleşir.

Agar.io Türk bayrağı gibi simgeler nasıl açılır?

Ülkelere göre özel simgelerin yer aldığı agar.io oyununda ilk açılışıyla beraber yapılan 'Nick' kodlar üzerinden Türk bayrağı simgesi de konmaktadır. Bunun yanı sıra farklı ülkelerin de bayrağı yer alır. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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