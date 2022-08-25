Konsol ve bilgisayar oyunlarının sunduğu en büyük seçeneklerden olan agar.io web tabanlı oyunları olarak geri plana düşmesi üzerine beğeniler kazanılmaktadır. Agar.io nedir? Agar.io nasıl oynanır? Agar.io oyunu hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır
TEKNOLOJİ
25 Ağustos 2022 - 17:59
Agar.io oyunu nedir, resim-nasıl koyulur? Agar.io hile programsiz
Oyun severlerin ön plana tuttuğu oyunlardan olan agar.io konsol ve bilgisayar oyunları başında gelmektedir. Web tabanlı olarak gündeme gelen agar.io hakkında meraklar çoğaldı. Peki, agar.io nedir, nasıl oynanır? İşte detaylar...
TEKNOLOJİ
25 Ağustos 2022 - 17:59
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