Ağdaya, epilasyona elveda diyin! Bu yöntemle istenmeyen tüyler hayatınızdan çıkacak! İlk denemede mucizevi farkı görün!













EPİLASYON VE AĞDA YOK! DOĞAL YÖNTEMLE TÜYLERE VEDA EDECEKSİNİZ!

NASIL YAPILIR?

İster şirket partisinde, ister günlük bir yemekte, özel bir yemekte, ister çocukluk arkadaşlarıyla pijama partisinde olsun, kadınlar her zaman şık ve güzel görünmek isterler. Çekici görünmek için pek çok şey yapıyorsun, değil mi? Vücut tüylerinden kurtulmak en önemli şeylerden biridir. Bazı kızlar daha az vücut kılı ile kutsanırken, istenmeyen vücut tüylerinden rahatsız olan şanssız kızlar da vardır.Tüy dökücü krem, ağda veya tıraş sonrası krem kullanabilirsiniz; ancak tüm bu yöntemler size 7 günden 1 aya kadar geçici bir rahatlama sağlayacaktır. Tüy büyümesini azaltmak için ev yapımı ilaçlara sıcak bakabilirsiniz…Geleneksel Türk mutfağının en değerli sebzelerinden biri olan nohut, mutfakta bize yardımcı olur ve aynı zamanda güzelliğimiz için de mükemmel bir besindir. İstenmeyen tüyleri almak için nohut unu kullanmak, yüz/vücut tüylerini almanın çok yavaş bir yoludur, ancak sonuç olarak, tüylerin önlenmesine yardımcı olur ve ayrıca tüylerin alınmasından sonra yeniden çıkması uzun zaman alır. İstenmeyen kuaför salonlarına bir sürü para harcamak yerine bu uygun fiyatlı ürünü kullanmak mantıklı.Nohudun mucizevi etkisi, 5 yemek kaşığı nohut unu, yarım limonun suyu ve 1 yemek kaşığı doğal yoğurdun karıştırılmasıyla elde edilen kremadadır. Ortaya çıkan krem yüze sürüldüğünde 20 dakika bekletilmesi yeterlidir. Kuruduktan sonra mutlaka havlu ile silinmesi gereken krem, haftada iki ya da üç kez uygulandığında istenmeyen tüyleri azaltıyor. Düzenli kullanım sonrasında cildinizdeki farkı görmekten mutluluk duyacaksınız çünkü nohut aynı zamanda cildi derinlemesine nemlendirir...