Ağına düşürdükleri vatandaşları kar vaadiyle kandıran kuyumcu 50’den fazla kişiyi dolandırdı

Ankara Keçiören'de kuyumculuk yapan Abdullah T., tuzağa düşürerek güvenlerini kazandıkları müşterilerinden kar payı vaadiyle teslim aldığı altın ve paraları alarak ortadan kayboldu. Parasını almak için geldikleri dükkanın günlerdir kapalı olduklarını öğrendikten sonra dolandırıldığını anlayan müşteriler ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik fiziki çalışmalar sonucunda dolandırıcı kuyumcuyu yakalanarak gözaltına alındı.

Ali Nargüner - İbrahim Çakmak