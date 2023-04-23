Ağız Kokusu O Tehlikeli Hastalığın Sinyalini Veriyor!

Ağız kokusu, genellikle ağız ve diş sağlığı ile ilgilidir ağızda biriken bakteriler, yiyecek kalıntıları ile ortaya çıkar. Ağız kuruluğu, sigara içmek, alkol kullanımı, bazı ilaçlar, diyet ve bazı sağlık sorunları da ağız kokusuna yol açabilir.
Ağız Kokusu Nasıl Önlenir?
Ağız Kokusunu Yok Eden Doğal Çözümler
- Bol su içmek, ağız kuruluğunu önler ve ağız kokusunu azaltır. - Taze meyve ve sebzeler, ağzınızdaki kötü kokuları giderir ve ağız kokusunu önler. - Limon suyu, ağız kokusunu geçirmek için etkili bir doğal çözümdür. Limon suyunu suyla karıştırarak gargara yapabilir veya bir dilim limonu doğrudan ağzınızda gezdirebilirsiniz. - Nane yaprakları, ağız kokusunu geçirmek için kullanılan diğer bir doğal çözümdür. Taze nane yapraklarını çiğneyerek veya nane yağı içeren bir gargara çözeltisi kullanarak ağız kokusunu geçirebilirsiniz. - Elma sirkesi, ağız kokusunu gidermek için kullanılabilecek bir diğer doğal çözümdür. Bir çay kaşığı elma sirkesini bir bardak su ile karıştırarak gargara yapabilirsiniz.