Ağız Kokusu O Tehlikeli Hastalığın Sinyalini Veriyor!







Ağız Kokusu Nasıl Önlenir?





Ağız Kokusunu Yok Eden Doğal Çözümler







Ağız kokusu, genellikle ağız ve diş sağlığı ile ilgilidir ağızda biriken bakteriler, yiyecek kalıntıları ile ortaya çıkar. Ağız kuruluğu, sigara içmek, alkol kullanımı, bazı ilaçlar, diyet ve bazı sağlık sorunları da ağız kokusuna yol açabilir.Ağız kokusunu engellemek için, ağız ve diş sağlığına özen göstermek oldukça mühimdir. Günde minimum iki defa dişlerin fırçalanması, diş ipi kullanmak ve ağız gargarası rahatsız edici kokunun oluşumunu önleyebilir. Sık sık su içmek de ağız kokusunu azaltabilir.- Bol su tüketmek, ağız kuruluğunu engelleyerek ağız kokusunu yok eder. - Taze meyve ve sebze tüketmek ağız kokusunu engellemektedir. - Limon suyu, ağız kokusunu geçirmek için faydalı bir doğal yöntemdir. Limon suyunu suyla karıştırarak gargara yapabilir veya bir dilim limonu doğrudan ağzınızda gezdirebilirsiniz. - Taze nane yapraklarını çiğneyerek veya nane yağı içeren bir gargara çözeltisi kullanarak ağız kokusunu yok edebilirsiniz. - Bir çay kaşığı elma sirkesini bir bardak su ile karıştırarak gargara yaparak kullanırsanız ağız kokunuz ortadan kalkacaktır.