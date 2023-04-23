SAĞLIK
23 Nisan 2023 - 23:16

Ağız Kokusu O Tehlikeli Hastalığın Sinyalini Veriyor!

Ağız ve diş sağlığının kötü olduğu durumlar ortaya çıkan ağız kokusu birçok hastalığın habercisi olabilir. Ağız kokusunun altında yatan hastalıklar nelerdir? Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu yok eden doğal yöntemler…

SAĞLIK
23 Nisan 2023 - 23:16
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Ağız Kokusu O Tehlikeli Hastalığın Sinyalini Veriyor!


Ağız kokusu, genellikle ağız ve diş sağlığı ile ilgilidir ağızda biriken bakteriler, yiyecek kalıntıları ile ortaya çıkar. Ağız kuruluğu, sigara içmek, alkol kullanımı, bazı ilaçlar, diyet ve bazı sağlık sorunları da ağız kokusuna yol açabilir.

Ağız Kokusu Nasıl Önlenir? 

ağız kokusu

Ağız kokusunu engellemek için, ağız ve diş sağlığına özen göstermek oldukça mühimdir. Günde minimum iki defa dişlerin fırçalanması, diş ipi kullanmak ve ağız gargarası rahatsız edici kokunun oluşumunu önleyebilir. Sık sık su içmek de ağız kokusunu azaltabilir. 

Ağız Kokusunu Yok Eden Doğal Çözümler



- Bol su tüketmek, ağız kuruluğunu engelleyerek ağız kokusunu yok eder. 

- Taze meyve ve sebze tüketmek ağız kokusunu engellemektedir.

- Limon suyu, ağız kokusunu geçirmek için faydalı bir doğal yöntemdir. Limon suyunu suyla karıştırarak gargara yapabilir veya bir dilim limonu doğrudan ağzınızda gezdirebilirsiniz.   

- Taze nane yapraklarını çiğneyerek veya nane yağı içeren bir gargara çözeltisi kullanarak ağız kokusunu yok edebilirsiniz.

- Bir çay kaşığı elma sirkesini bir bardak su ile karıştırarak gargara yaparak kullanırsanız ağız kokunuz ortadan kalkacaktır.

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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