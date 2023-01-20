Ağızları açık bırakan çay indirimi! Bu market 500 gram çayı 11 TL'ye rafa dizdi: Çılgın indirimi duyan poşet poşet aldı!

A101'de yarım kilo çay fiyatını görenler marketlere akın ediyor. Çünkü 11TL'ye çay bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. A101'de kaliteli ve ucuz çay arayanlar için sınırlı süreli bir kampanya başlatacağız.
A101 YARIM KİLO ÇAYI 11 TL'YE SATIYOR! ÇAY SEVDALILARI BU İNDİRİM KAÇMAZ! A101'in son kasa indirimi dikkatimizi çekti. 10 TL ve üzeri alışverişlerde inanılmaz indirimler. Çay fiyatlarının düşürülmesi şimdiden gündemde. Sadece çay için değil, diğer ürünler için de benzer olanaklar mevcuttur. Beni şaşırtan ise 44,95 TL'den satılan çayın 11 TL'ye düşmesi oldu.
A101'DE KASA ARKASI İNDİRİMLERİ DUYURULDU!
A101 kasa indiriminin arkasında çok önemli bazı seçenekler var. Palmolive Duş Jel 4x250ml 89,95 TL yerine 10 TL üzeri alışverişlerde sadece 36,50 TL. Ayrıca Finishing Bulaşık Makinesi Hepsi Bir Arada 50’li tableti 54,80 TL yerine 29,95 TL. Bu sayede ürünü çok daha ucuza satın alma şansına sahipsiniz. L'Oreal nemlendirici krem normal fiyatıyla 99,95 TL'ye satılıyor. Ancak 10 TL ve üzeri alışverişlerde P ve üzeri indirimle 45 TL olarak fiyatlandırılır. Bu fırsatı kaçırmamak için lütfen bir an önce A101 mağazasını ziyaret edin. Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi ise 59,95 TL'den 10 TL ve üzeri alışverişlerde 45 TL'ye düşürüldü. Piyasa indirim üstüne indirim sunduğu için müşteriler büyük bir keyif yaşıyor. Güncel kampanyalardan yararlanmak ve farklı fırsatları değerlendirmek için haber sayfamızdaki kampanyaları takip edebilirsiniz. Ocak ayının sonunda, A101'in çok önemli kampanyası