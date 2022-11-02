EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 08:20

Ağızları açık bırakan dolar tahmini: Aralık ayında operasyon var, o rakama düşecek iddiası!

Dolar kuru 19 liraya dayanırken araştırmacı yazar Engin Avcı yok artık dedirten bir tahminde bulundu.

EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 08:20
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Ağızları açık bırakan dolar tahmini: Aralık ayında operasyon var, o rakama düşecek iddiası!


Türkiye’nin en önemli konu başlıklarından biri dolar kurunun yüksekliği. Bir önceki yıl 9-10 TL bandında olan dolar kuru Aralık ayında bir anda 18 liraya sıçramış ve sonrasında 11 TL’ye düşürülmüştü. Hükümetin kur korumalı mevduat hamlesinden sonra gerileyen dolar kuru, enflasyon rakamının artması ve diğer nedenlerle birlikte 18 lirayı aşarak rekor kırdı.

Ekonomistler daha önce yaptığı tahminlerde doların önce 17 liraya ardından da 20 liraya kadar yükseleceğini iddia etmişti. Dolar 18 lirayı aştı ve 19 liraya doğru adım adım ilerliyor. Dolar kurunun artmasıyla birlikte, Türkiye’de A’dan Z’ye birçok ürünün de fiyatı pahalanıyor. Örneği cep telefonlarının fiyatı çok kısa bir süre içerisinde 3-4 bin lira birden zamlandı.



Dolar kuruyla ilgili açıklamalar yapılırken araştırmacı yazar Engin Avcı, gündeme bomba gibi oturan bir tahminde bulundu.

Dolar

“ Dolar 6 lira ya da 10 lira olacak “

Yılın ilk aylarında dolar kurunun 6 ila 10 liraya düşeceğini iddia eden Engin Avcı, yeni açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Avcı, dolar kurunun yıl sonunda 10 liraya düşeceği yönündeki iddiasını yineledi.

Engin Avcı yaptığı açıklamada, dolar kurunun geçici süreliğine 15-20 TL olduğunu ancak bu tabloya güvenmemek gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz yılın ocak ayında yıl sonu hedefini açıklayan ve Mayıs ve Haziran’da tekrarlayan Avcı, bu miktarın kendi analizi olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin Kasım ayından Aralık ayına geçerken bu operasyonun yerinde ve zamanında yapılması gerektiğini ve bunları kendisinin 9 ay önce söylediğini ifade etti.

2022 yılının sonunda dövizin tepetaklak olmasını beklediğini söyleyen Avcı, dolar kuru için yeni bir operasyon yapılacağı ve bu operasyonun tarihinin çok yakın olduğunu iddia etti. Engin Avcı, yıl sonunda dolar kurunun 10 TL’ye düşeceğini ifade ediyor.

Öte yandan dolar kuru güncel olarak 19 TL’ye çok yakın bir durumda. Ekonomistlerin neredeyse tamamı dolar kurunun ilerleyen aylarda 25 TL’yi bulmasını beklerken ve de Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru tahminini yükseltmesi ardından doların 10 TL’ye düşmesi ihtimali uzman isimler tarafından gerçekçi bulunmadı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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