EKONOMİ
25 Ocak 2023 - 09:00

Ağızları açık bırakan fiyat! Mayıs ayında tamı tamına 1000 TL olacak: Herkes şaşkına döndü

Her geçen gün gelen zamlar vatandaşın hayatını ciddi derecede etkiliyor. Alkol fiyatlarının artış durumu ne olacak? İşte Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın konuya ilişkin açıklamaları...

EKONOMİ
25 Ocak 2023 - 09:00
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Ağızları açık bırakan fiyat! Mayıs ayında tamı tamına 1000 TL olacak: Herkes şaşkına döndü


Tüm Türkiye'nin en büyük gündemi zamlar haline geldi. Her geçen gün artan fiyatlar vatandaşa nefes aldırmıyor. Alkollü ürünler zamlardan en çok etkilenen gruplar arasında. Türkiye tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bu hususa ilişkin açıklamalarda bulundu. Aybaş zamlara ilişkin fikirlerini belirtirken 3 ay içerisinde 1.000 TL’yi bulan fiyatların gelebileceğini söyledi.

Konudan rahatsızlığını ifade ederken mart ayında eylem fikrine yakın olduklarının altını çizdi.

450 TL’Yİ BULDU



Aybaş, sosyal medya hesabından zamlı fiyat listesini paylaşması gerekçesiyle 253 bin TL ceza ile karşı karşıya. Türkiye menşeili Yeni Rakı'nın Avrupa'daki fiyatı 12 euro olmasına rağmen Türkiye'deki yeni zamla 450 tl'yi bulacağın belirtti.

3 AYDA 1.000 TL OLABİLİR

Alınan her 70'lik rakıda 1 kadeh müşterinin geri kalanı devletin diye belirten Aybaş'a göre 70’lik rakı 3 ayda 1000 TL'ye dayanabilir.

Saat 22.00 itibariyle alkol satmanın yaptırımı 1 milyon 60 bin TL’ye yükseltildiğinin altını çizen Aybaş, “Yanımdaki meyhane, restoran alkol satabiliyor ama benim satmam suç sayılıyor, yaptırım uygulanıyor. Vergisini ödediğimiz bir ürünü neden satamayalım?” diye sitemde bulundu.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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