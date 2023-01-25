Ağızları açık bırakan fiyat! Mayıs ayında tamı tamına 1000 TL olacak: Herkes şaşkına döndü

Tüm Türkiye'nin en büyük gündemi zamlar haline geldi. Her geçen gün artan fiyatlar vatandaşa nefes aldırmıyor. Alkollü ürünler zamlardan en çok etkilenen gruplar arasında. Türkiye tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bu hususa ilişkin açıklamalarda bulundu. Aybaş zamlara ilişkin fikirlerini belirtirken 3 ay içerisinde 1.000 TL’yi bulan fiyatların gelebileceğini söyledi.
Konudan rahatsızlığını ifade ederken mart ayında eylem fikrine yakın olduklarının altını çizdi.
450 TL’Yİ BULDU
Aybaş, sosyal medya hesabından zamlı fiyat listesini paylaşması gerekçesiyle 253 bin TL ceza ile karşı karşıya. Türkiye menşeili Yeni Rakı'nın Avrupa'daki fiyatı 12 euro olmasına rağmen Türkiye'deki yeni zamla 450 tl'yi bulacağın belirtti.