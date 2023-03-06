Ağızları açık bırakan otomobil indirimi! 50 değil 100 değil tam 300 bin TL düştü! Listeye bakmadan geçmeyin!













Son dakika açıklamasına göre, 3 Mart 2023 tarihinde yayınlanan bir düzenleme ile birlikte Hyundai, Kia, Skywell, Subaru, Peugeot, Mercedes-Benz ve Volvo gibi markaların elektrikli araçlarında 300 bin TL'ye varan indirimler uygulanacak. Bu indirimler, yeni ÖTV düzenlemesi kapsamında, motor gücü 160 kW'a kadar olan ve vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin liraya kadar olan araçlar için %10, vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin lirayı aşan araçlar için ise %40 ÖTV oranı belirlenerek gerçekleşecek.ÖTV, Özel Tüketim Vergisi'nin kısaltmasıdır. Bu vergi, Türkiye'de alkol, tütün, araç, cep telefonu ve bazı lüks tüketim mallarının satışlarından alınan bir tür dolaylı vergidir. Özellikle araçlarda ÖTV, aracın fiyatına ve motor hacmine göre belirlenen bir vergi türüdür. Aracın motor hacmi, vergi oranının artmasına neden olurken, aracın vergisiz fiyatı da vergi oranını etkiler. Genellikle devletin gelir elde etmek için kullandığı bir vergi türüdür.ÖTV indirimi sonrası elektrikli araçların fiyatları düşüyor. Hyundai IONIQ 5 (125 kW) model aracın fiyatı 1.437.167 TL iken, yeni fiyatının 1.129.202 TL olması bekleniyor. Kia Niro EV (150 kW) model aracın şimdiki fiyatı 1.780.000 TL iken, yeni fiyatının 1.398.571 TL olması bekleniyor. Skywell ET5 (150 kW) model aracın şimdiki fiyatı 1.299.000 TL iken, yeni fiyatının 1.020.642 TL olması bekleniyor. Subaru Solterra (160 kW) model aracın şimdiki fiyatı 1.732.699 TL iken, yeni fiyatının 1.361.406 TL olması bekleniyor. Peugeot e-2008 (100 kW) model aracın şimdiki fiyatı 1.275.000 TL iken, yeni fiyatının 1.001.785 TL olması bekleniyor. Matrah güncellemesi sonrası diğer elektrikli araçların fiyatları da düşüyor. Mercedes-Benz EQA (215 kW) model aracın şimdiki fiyatı 2.092.200 TL iken, yeni fiyatının 1.961.437 TL olması bekleniyor. Volvo XC40 (170 kW) model aracın şimdiki fiyatı 1.876.581 TL iken, yeni fiyatının 1.759.294 TL olması bekleniyor. Volvo C40 (170 kW) model aracın şimdiki fiyatı 1.914.341 TL iken, yeni fiyatının 1.794.694 TL olması bekleniyor.