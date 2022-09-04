Doğubayazıt'ta düğüne gittiği bildirilen sürücü Mustafa Telhan (21) Ağrıya dönerken, Taşlıçay ilçesine 8 km kala direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmaya başladı, Araç camından dışarı fırlayan sürücü olay mahalinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili adli soruşturma süreci başladı.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 15:39
Ağrı'da otomobil takla attı: 1 ölü
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu hayata gözlerini yumdu.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 15:39
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