YAŞAM
02 Eylül 2022 - 18:16

Ağustos Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre, yüzde 13.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 18:16
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Ağustos Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre, yüzde 13.15 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu bugüne kadar en yüksek ağustos ayı ihracat rakamıdır" dedi.


Gaziantep'te katıldığı Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde (GAİB) Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Bakan Muş, "Gaziantep kültür ve ticaret merkezi haline geldi. Gaziantep geçen yıl 10 milyar doları geçen ihracatıyla ülkemizin 5. sırasında yer almaktadır. ABD Merkez Bankası küçülmeye başlamıştır. Ukrayna'da devam etmekte olan savaş ve Tayvan krizi riskleri beraberinde getirmektedir. Tahıl koridoru anlaşmasıyla bugüne kadar 1 milyon tona ulaşmıştır" dedi.




Bakan Mehmet Muş, “İhracatımız geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre, yüzde 13.15 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu bugüne kadar en yüksek ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır. Dış ticaret hacmimiz yüzde yüzde 28,39 artarak 54 milyar dolara yükselmiştir. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 oldu” diye konuştu.



“En fazla ihracat yapılan ülkeler”


En fazla ihracat yapılan ülkeleri açıklayan Bakan Muş, “En fazla ihracat yapılan ülkeler, Almanya 1 milyar 662 milyon dolar, ABD 1 milyar 480 milyon dolar, Irak 1 milyar 258 milyon dolarla başı çekti” ifadelerini kullandı.



“TL ile yapılan ihracat rakamları”


Ağustos ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısı ve rakamları paylaşan Bakan Muş, “2022 yılı Ağustos ayında TL ile ihracat yaptığımız ülke sayısı 164, TL ile ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 439 olmuştur. 2022 yılı Ağustos ayında TL ile yapılan ihracat bir önce yılın aynı ayına göre yüzde 109 artış göstermiştir” diyerek konuşmasını belirtti.

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Haber Editörü
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