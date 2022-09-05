EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 12:19

Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!

TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyonun aylık yüzde 1,46 ve yıllık yüzde 80,21 olarak belirlendiği görüldü.

EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 12:19
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Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Ağustos 2022'de TÜFE'deki değişim bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yıl Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yıl aynı ay verilerine göre yüzde %80,21 olarak görüldü. Verilerde 12 aylık ortalama verileri ise %54,69 olarak kaydedildi.

Ağustos ayı verileri

Beklenenden düşük artış



Ekonomistler, tüketici fiyat endeksinin Ağustos ayında %2,27 artmasını bekliyorlardı. Artış beklentilerin altında gerçekleşti.

Temmuz ayı için en son enflasyon verileri ay için %2,37 ve yıl için %79,60 oldu.

"Yıllık büyüme hızı en yüksek olan ana grup %116,87 ile ulaşım oldu"

Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %27,05 ile iletişim oldu. Öte yandan, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış gösteren ana grup %116,87 ile ulaşım oldu.

Ağustos ayı verileri

"TÜFE endeksi yıllık %72,53, aylık %3,17"

İşlem görmemiş gıda, enerji, alkol, tütün ve altının dışında TÜFE, Ağustos 2022'de %3.17, %41.95 ve %72 şeklinde değişim gösterdi. 12 aylık ortalamalarda ise bu rakam %47.31 olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayı verileri

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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