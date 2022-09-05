Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!







Beklenenden düşük artış







"Yıllık büyüme hızı en yüksek olan ana grup %116,87 ile ulaşım oldu"

"TÜFE endeksi yıllık %72,53, aylık %3,17"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Ağustos 2022'de TÜFE'deki değişim bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yıl Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yıl aynı ay verilerine göre yüzde %80,21 olarak görüldü. Verilerde 12 aylık ortalama verileri ise %54,69 olarak kaydedildi.Ekonomistler, tüketici fiyat endeksinin Ağustos ayında %2,27 artmasını bekliyorlardı. Artış beklentilerin altında gerçekleşti. Temmuz ayı için en son enflasyon verileri ay için %2,37 ve yıl için %79,60 oldu.Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %27,05 ile iletişim oldu. Öte yandan, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış gösteren ana grup %116,87 ile ulaşım oldu.İşlem görmemiş gıda, enerji, alkol, tütün ve altının dışında TÜFE, Ağustos 2022'de %3.17, %41.95 ve %72 şeklinde değişim gösterdi. 12 aylık ortalamalarda ise bu rakam %47.31 olarak kayıtlara geçti.