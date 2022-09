Ağustos ayında en çok dinlenen şarkılar

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un ağustos ayında en fazla dinlenenler listesi açıklandı. Yerli single listesinde Zeynep Bastık'ın ‘Ara' şarkısı ilk sıraya yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 zirvede yer aldı. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise INNA ağustos ayında en fazlaca dinlenen sanatçı oldu.Şarkıcı Zeynep Bastık'ın ‘Ara' parçası yerli single listesinde en fazlaca dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti. Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, ağustos ayında da en fazlaca dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Platformda yerli albümler kategorisinde ise zirvede çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü yer aldı.Yabancı şarkılar kategorisinde Inna ve Reynmen - Wherever You Go şarkısı ilk sıraya yerleşti. Ayrıca INNA, yabancı sanatçılar sıralamasında da ağustos ayında en fazlaca dinlenen sanatçı olarak kaydedildi. BTS'in Proof albümü ise yabancı albümler kategorisinde ağustos ayının birincisi oldu.Zeynep Bastık - AraKÖFN - Bi' Tek Ben AnlarımTarkan - Yap Bi GüzellikBurak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (ft. İrem Derici)Çakal - İmdatMerve Özbey, Emrah Karaduman - KaptanCanbay & Wolker - Leylim YarKurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut - Karalaya KaralayaSemicenk, Funda Arar - Al SevgilimAyaz Erdoğan - Hep Mi BenÇeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1Çakal - ParadoksMadrigal - NeogazinoUzi - KanKubilay Karça - Sen Böyle DeğildinÇeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: BergenMüslüm Gürses - KüskünümÇeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü ZamansızBergen - Acıların KadınıSagopa Kajmer - Kağıt KesikleriTarkanZeynep BastıkKÖFNEdisSemicenkUziÇakalBurak BulutKurtuluş KuşMustafa CeceliBTS - ProofAlicia Keys - KEYS IIBeyonce - RenaissanceIndila - Mini World (Deluxe)The Weeknd - The HighlightsHarry Styles - Harry's HouseManeskin - ChosenDrake - Honestly, NevermindXXXTENTACION - Look At Me- The AlbumSia - This Is Acting (Deluxe Version)Inna & Reynmen - Wherever You GoTom Odell - Another LoveNej - ParoElley Duhe - Middle Of The NightHarry Styles - As It WasManeskin - I Wanna Be Your SlaveRosalia - DespechaGlass Animals & iann dior - Heat WavesThe Kid LAROI & Justin Bieber - StayImagine Dragons - Believer