YAŞAM
06 Eylül 2022 - 13:07

Ağustos ayında en çok dinlenen şarkılar

Ağustos ayında en fazla dinlenen şarkılar açıklandı. Yerli single listesinde Zeynep Bastık'ın ‘Ara' şarkısı ilk sıraya yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 zirvede yer buldu.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 13:07
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Ağustos ayında en çok dinlenen şarkılar


Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un ağustos ayında en fazla dinlenenler listesi açıklandı. Yerli single listesinde Zeynep Bastık'ın ‘Ara' şarkısı ilk sıraya yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 zirvede yer aldı. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise INNA ağustos ayında en fazlaca dinlenen sanatçı oldu.

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın ‘Ara' parçası yerli single listesinde en fazlaca dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti. Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, ağustos ayında da en fazlaca dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Platformda yerli albümler kategorisinde ise zirvede çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü yer aldı.



Yabancı şarkılar kategorisinde Inna ve Reynmen - Wherever You Go şarkısı ilk sıraya yerleşti. Ayrıca INNA, yabancı sanatçılar sıralamasında da ağustos ayında en fazlaca dinlenen sanatçı olarak kaydedildi. BTS'in Proof albümü ise yabancı albümler kategorisinde ağustos ayının birincisi oldu.

En çok dinlenen yerli single'lar
Zeynep Bastık - Ara
KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
Tarkan - Yap Bi Güzellik
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (ft. İrem Derici)
Çakal - İmdat
Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan
Canbay & Wolker - Leylim Yar
Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut - Karalaya Karalaya
Semicenk, Funda Arar - Al Sevgilim
Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben

En çok dinlenen yerli albümler
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
Çakal - Paradoks
Madrigal - Neogazino
Uzi - Kan
Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin
Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
Müslüm Gürses - Küskünüm
Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız
Bergen - Acıların Kadını
Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri

En çok dinlenen yerli sanatçılar
Tarkan
Zeynep Bastık
KÖFN
Edis
Semicenk
Uzi
Çakal
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
Mustafa Ceceli

En çok dinlenen yabancı albümler
BTS - Proof
Alicia Keys - KEYS II
Beyonce - Renaissance
Indila - Mini World (Deluxe)
The Weeknd - The Highlights
Harry Styles - Harry's House
Maneskin - Chosen
Drake - Honestly, Nevermind
XXXTENTACION - Look At Me- The Album
Sia - This Is Acting (Deluxe Version)

En çok dinlenen yabancı single'lar
Inna & Reynmen - Wherever You Go
Tom Odell - Another Love
Nej - Paro
Elley Duhe - Middle Of The Night
Harry Styles - As It Was
Maneskin - I Wanna Be Your Slave
Rosalia - Despecha
Glass Animals & iann dior - Heat Waves
The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay
Imagine Dragons - Believer

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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