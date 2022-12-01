Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor

Hem sağlıklı hem de lezzetli tarif arayanlar havuçlu keke bayılacak. En çok tercih edilen kek çeşitleri arasında yer alan havuçlu kek aramasıyla herkesi büyülüyor. En lezzetli havuçlu kek tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte nefis mi nefis havuçlu kek tarifi…
TARÇINLI HAVUÇLU KEK İÇİN MALZEMELER3 adet rendelenmiş havuç
3 adet yumurta 1 adet limon kabuğu rendesi 1 paket vanilin 1 paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı tarçın 2,5 su bardağı un 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi 1 su bardağı ayçiçek yağı 1 su bardağı toz şeker 1 çay bardağı süt NOT: Kek kalıbını bir yemek kaşığı tereyağı ile yağladıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı un serperek kekin yapışmaması sağlayabilirsiniz.