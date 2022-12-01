Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor







TARÇINLI HAVUÇLU KEK İÇİN MALZEMELER











TARÇINLI HAVUÇLU KEK NASIL YAPILIR?

Hem sağlıklı hem de lezzetli tarif arayanlar havuçlu keke bayılacak. En çok tercih edilen kek çeşitleri arasında yer alan havuçlu kek aramasıyla herkesi büyülüyor. En lezzetli havuçlu kek tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte nefis mi nefis havuçlu kek tarifi…3 adet rendelenmiş havuç3 adet yumurta 1 adet limon kabuğu rendesi 1 paket vanilin 1 paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı tarçın 2,5 su bardağı un 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi 1 su bardağı ayçiçek yağı 1 su bardağı toz şeker 1 çay bardağı süt NOT: Kek kalıbını bir yemek kaşığı tereyağı ile yağladıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı un serperek kekin yapışmaması sağlayabilirsiniz.İlk önce bir kap içerisine yumurta ve şekeri aldıktan sonra iyice çırpınız. Daha sonra üzerine yağ, süt ve limon kabuğu ekleyiniz. Ardından un, kabartma tozu, vanilya ve tarçını eleyerek karışıma üzerine ekleyiniz. Karışımı iyice karıştırdıktan sonra yağlamış olduğunuz kek kalıbının içerisine dökünüz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirebilirsiniz. Fırından çıkan keki oda sıcaklığında dinlendirmeyi unutmayınız. Bu sayede kekinizin parçalanması engellenecektir. Soğuyan kekin üzerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz.