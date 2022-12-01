Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 18:03

Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor

Ağzının tadını bilenlerin vazgeçilmez lezzeti havuçlu tarçınlı kek çay sohbetlerinin vazgeçilmez lezzeti oluyor. Birçok kişi tarafından bilinen havuçlu keki daha lezzetli yapmak için püf noktalarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte nefis mi nefis havuçlu kek tarifi…

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 18:03
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor


Hem sağlıklı hem de lezzetli tarif arayanlar havuçlu keke bayılacak. En çok tercih edilen kek çeşitleri arasında yer alan havuçlu kek aramasıyla herkesi büyülüyor. En lezzetli havuçlu kek tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte nefis mi nefis havuçlu kek tarifi…

TARÇINLI HAVUÇLU KEK İÇİN MALZEMELER

3 adet rendelenmiş havuç



3 adet yumurta

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

2,5 su bardağı un

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

NOT: Kek kalıbını bir yemek kaşığı tereyağı ile yağladıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı un serperek kekin yapışmaması sağlayabilirsiniz.

Havuçlu Kek tarifi

TARÇINLI HAVUÇLU KEK NASIL YAPILIR?

İlk önce bir kap içerisine yumurta ve şekeri aldıktan sonra iyice çırpınız.

Daha sonra üzerine yağ, süt ve limon kabuğu ekleyiniz.

Ardından un, kabartma tozu, vanilya ve tarçını eleyerek karışıma üzerine ekleyiniz.

Karışımı iyice karıştırdıktan sonra yağlamış olduğunuz kek kalıbının içerisine dökünüz.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirebilirsiniz.

Fırından çıkan keki oda sıcaklığında dinlendirmeyi unutmayınız. Bu sayede kekinizin parçalanması engellenecektir.

Soğuyan kekin üzerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel 5 sohbetlerinin vazgeçilmezi olacak
Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel 5 sohbetlerinin vazgeçilmezi olacak
Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika süren manlama tarifi geldi! Bu tarif sizi Ege Bölgesi'nde hissettirecek
Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika süren manlama tarifi geldi! Bu tarif sizi Ege Bölgesi'nde hissettirecek
5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi! Az malzemeli lezzetli pasta
5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi! Az malzemeli lezzetli pasta
Gelinim Mutfakta'nın enfes tarifi Isparta usulü Tatar mantısı! İzleyenlerin ekran karşısında ağzının suyunu akıtan o tarif!
Gelinim Mutfakta'nın enfes tarifi Isparta usulü Tatar mantısı! İzleyenlerin ekran karşısında ağzının suyunu akıtan o tarif!
Puf puf olan pankek tarifi geldi! 2 kişilik az malzemeli pankek tarifi
Puf puf olan pankek tarifi geldi! 2 kişilik az malzemeli pankek tarifi
Sokak lezzetlerinin baş tacı kumpiri evde yapmak artık çok kolay! Bol malzemeli pratik kumpir tarifi
Sokak lezzetlerinin baş tacı kumpiri evde yapmak artık çok kolay! Bol malzemeli pratik kumpir tarifi
Son Haberler
Tarım kredi markette Aralık indirimi! 1-15 Aralık sıvı yağ, çay, tuvalet kağıdı, peynir, tereyağında yüzde 40 indirim!
Tarım kredi markette Aralık indirimi! 1-15 Aralık sıvı yağ, çay,...
Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim uçağında 2 kişi yaşamını yitirdi..
Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim...
1 yıl kullanılmayan cep telefonları bloke ediliyor! Teklif Meclis'ten geçirildi..
1 yıl kullanılmayan cep telefonları bloke ediliyor! Teklif Meclis'ten...
İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de tüm engeller kalkıyor
İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de...
Asgari ücrette geri sayımı başlatan TİSK'den EYT için 3 önemli öneri!
Asgari ücrette geri sayımı başlatan TİSK'den EYT için 3 önemli...
Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel 5 sohbetlerinin vazgeçilmezi olacak
Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel...
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu!
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı...
Altın Aralık ayını resmen bombaladı! Rekorun rekoruna yükseldi: Altın borcu olan kara kara düşünüyor
Altın Aralık ayını resmen bombaladı! Rekorun rekoruna yükseldi:...
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcı çiftinden göndermeli evlilik teklifi! Esprili paylaşım herkesi güldürdü
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcı çiftinden göndermeli evlilik teklifi!...
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün itibariyle başladı! Hemen hesaplarınızı kontrol edin
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün...
Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika süren manlama tarifi geldi! Bu tarif sizi Ege Bölgesi'nde hissettirecek
Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika...
5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi! Az malzemeli lezzetli pasta
5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi!...
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında...
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli...
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites! Musk ve Cook, Apple Park'ı gezdi..
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites!...