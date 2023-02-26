AHBAP'a çadır satışını doğrulayan Kızılay Başkanı Kınık: "İşbirliği ahlakidir"













HALUK LEVENT: YAPILAN HER İŞLEM YASAL VE DOĞRUDUR

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Ahbap'ta çadır satışına müdahil olan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “AHBAP Derneği de kurulduğu ilk günlerde Uluslararası Kızılay Çadır organizasyonu için Kızılay'ın yaptığı 2050 logosuz çadırlar satın aldı. . afeti bildirerek AFAD tarafından belirlenen bir yere gönderin. depremzedelerin hizmetine sunalım." şekliden bir açıklamada bulundu. AHBAP, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrasında Kızılay'da çadır satın alındığını doğruladı. Açıklamada şunlar söylendi:– 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ili etkileyen depremde zarar gören vatandaşların çadır ihtiyaçlarının karşılanması için tüm ülke seferber olmuş ve Derneğimiz dünyanın her yerindeki çadır imalatçı firmaları ile temas halinde olmuştur. - Fakat; Deprem 10 ili etkilediği ve yıkım düzeyi anormal olduğu için ülkemizdeki tüm çadır imalatçılarının mevcut envanteri halkın mağduriyetini karşılayamamaktadır. – O sırada görüştüğümüz firmaların o sabah deprem yaşayan illere gönderebileceğimiz çadırları yoktu. En erken 1 hafta olarak söylendi. – Çadırlar 2 bölgeden gelecek. Erzincan'dan başta en yakın ilçeler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş olmak üzere 1232 çadır (8 tır); Ankara'dan 918 çadır (8 tır) 10 Şubat'ta Hatay'a gitmesi için yüklendi ve aynı gün gecede dağıtıldı. – AFAD ile iletişime geçilerek çadır dağıtımı hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 5-6 gün içinde çadırların teslim edildiğini konuştuğumuz diğer firmalardan çadır siparişi verilerek satın alındı. – Periyodik olarak yayınlamayı planladığımız raporlarda tüm detaylar kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.Kendi hesabından yayınlanan açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yayınlayan Haluk Levent, şu ifadeleri de kullandı:, - Hepsi burada çocuklar. O gece herkes donduğunda "Bu çadırları alsak mı almasak mı?" Onun lüksüne sahip olamayız. Biz de satın alarak bölgeye gönderildi. Yaptığımız her şey yasal ve doğrudur. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Bu, Kızılay'ın bağlı ortaklığı olan bir tüzel kişiliktir. Kızılay da çadırı bu firmadan faturalı olarak satın aldı. AHBAP platformu da aynı yöntem ile toplanmış olan bağışlarla da bu şirketten alışveriş yaptı. Sitelerinde zaten açıklama var. Kızılay'ın başındakiler de bana dediler ki, "Gelirlerle hammadde ve kumaş alıyoruz, çadır yapıyoruz, halka bedava dağıtıyoruz." Bilginize. Tüm süreç böyle ilerledi. NE OLMUŞTU? Gazeteci Murat Ağırel, 20 gün önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin 3'üncü gününde Kızılay'ın Haluk Levent liderliğindeki AHBAP'a 46 milyon TL'lik çadır satarak afet bölgesindeki ve depremzedelere yardım çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. AHBAP derneği ise çadırların Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Kızılay'dan satın alındığı bilgisini doğruladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Arkadaşlarımız Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüştüler. Hemen çadırı almak için sözleşme imzaladık, ellerinde 2050 çadır olduğu söylendi ve ertesi sabah gönderdik." denildi.