AHBAP'a çadır satışını doğrulayan Kızılay Başkanı Kınık: "İşbirliği ahlakidir"

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Ahbap'ta çadır satışına müdahil olan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “AHBAP Derneği de kurulduğu ilk günlerde Uluslararası Kızılay Çadır organizasyonu için Kızılay'ın yaptığı 2050 logosuz çadırlar satın aldı. . afeti bildirerek AFAD tarafından belirlenen bir yere gönderin. depremzedelerin hizmetine sunalım." şekliden bir açıklamada bulundu. AHBAP, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrasında Kızılay'da çadır satın alındığını doğruladı. Açıklamada şunlar söylendi:
– 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ili etkileyen depremde zarar gören vatandaşların çadır ihtiyaçlarının karşılanması için tüm ülke seferber olmuş ve Derneğimiz dünyanın her yerindeki çadır imalatçı firmaları ile temas halinde olmuştur. - Fakat; Deprem 10 ili etkilediği ve yıkım düzeyi anormal olduğu için ülkemizdeki tüm çadır imalatçılarının mevcut envanteri halkın mağduriyetini karşılayamamaktadır. – O sırada görüştüğümüz firmaların o sabah deprem yaşayan illere gönderebileceğimiz çadırları yoktu. En erken 1 hafta olarak söylendi. – Çadırlar 2 bölgeden gelecek. Erzincan'dan başta en yakın ilçeler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş olmak üzere 1232 çadır (8 tır); Ankara'dan 918 çadır (8 tır) 10 Şubat'ta Hatay'a gitmesi için yüklendi ve aynı gün gecede dağıtıldı. – AFAD ile iletişime geçilerek çadır dağıtımı hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 5-6 gün içinde çadırların teslim edildiğini konuştuğumuz diğer firmalardan çadır siparişi verilerek satın alındı. – Periyodik olarak yayınlamayı planladığımız raporlarda tüm detaylar kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.