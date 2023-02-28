GÜNDEM
28 Şubat 2023 - 11:39

AHBAP'a çadır satışını onaylayan Kızılay Başkanı Kınık'tan, para iadesi yanıtı: 'Bakarız!'

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremzedeler için AHBAP'a çadır satışının onaylanmasının ardından gelen eleştiriler hakkında konuştu. Katıldığı bir canlı yayında çadırların normalde AFAD'a parasız verileceğini söyleyen Kınık, Ahmet Hakan'ın "Öyleyse AHBAP'a parayı geri verin, sorun çözülsün" sorusuna 'Bakarız' yanıtını verdi.

GÜNDEM
28 Şubat 2023 - 11:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
AHBAP'a çadır satışını onaylayan Kızılay Başkanı Kınık'tan, para iadesi yanıtı: 'Bakarız!'


Depremzedeler için yapılan çadırların AHBAP Derneğine satıldığının ortaya çıkması üzerine tüm eleştiri oklarının çevrildiği Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ahmet Hakan'ın CNN Türk için hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge adlı programa canlı bağlantıyla katıldı.

Kızılay'ın başkanı Kınık'ın doğrudan AHBAP'a satılan çadırların ücretsiz olarak AFAD'a bağışlanacağını söylemesi üzerine gazeteci Ahmet Hakan, "AFAD'a parayla vermeyeceğiz dediniz, parayla AHBAP'a verdiniz. O zaman AHBAP'a parayı iade edin sorun çözülsün" demesi üzerine 'Ona da bakarız' şeklinde bir ifade kullandı.



AHBAP'a çadır satışını onaylayan Kızılay Başkanı Kınık'tan, para iadesi yanıtı, 'Bakarız!'

“ÖĞRENDİĞİMDE ARKADAŞLARI ELEŞTİRİDE BULUNDUM”

Daha önce CNN Türk'te AHBAP'a çadır satışının etik bir davranış olduğunu söyleyen Kınık, Kızılay acentelerinin inisiyatif almadan ve kendisine sormadan böyle bir satış yaptıklarının iddia ederek, "2050 çadır satıldığını bilmiyordum. AHBAP'a, öğrendiğimde arkadaşlarımı eleştirdim." diye konuştu.

Kerem Kınık, AHBAP'a çadır satışının ortaya çıkmasının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapmış ve paylaşımında çadırı uygun fiyata sattıklarını belirterek, “AHBAP ve Kızılay ortaklığı etik, makul ve yasaldır. Diğerleri ya konuyu anlamadıklarını ya da kötü niyetli olduklarını iddia ediyorlar." demişti..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ