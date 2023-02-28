AHBAP'a çadır satışını onaylayan Kızılay Başkanı Kınık'tan, para iadesi yanıtı: 'Bakarız!'













“ÖĞRENDİĞİMDE ARKADAŞLARI ELEŞTİRİDE BULUNDUM”

Depremzedeler için yapılan çadırların AHBAP Derneğine satıldığının ortaya çıkması üzerine tüm eleştiri oklarının çevrildiği Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ahmet Hakan'ın CNN Türk için hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge adlı programa canlı bağlantıyla katıldı. Kızılay'ın başkanı Kınık'ın doğrudan AHBAP'a satılan çadırların ücretsiz olarak AFAD'a bağışlanacağını söylemesi üzerine gazeteci Ahmet Hakan, "AFAD'a parayla vermeyeceğiz dediniz, parayla AHBAP'a verdiniz. O zaman AHBAP'a parayı iade edin sorun çözülsün" demesi üzerine 'Ona da bakarız' şeklinde bir ifade kullandı.Daha önce CNN Türk'te AHBAP'a çadır satışının etik bir davranış olduğunu söyleyen Kınık, Kızılay acentelerinin inisiyatif almadan ve kendisine sormadan böyle bir satış yaptıklarının iddia ederek, "2050 çadır satıldığını bilmiyordum. AHBAP'a, öğrendiğimde arkadaşlarımı eleştirdim." diye konuştu. Kerem Kınık, AHBAP'a çadır satışının ortaya çıkmasının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapmış ve paylaşımında çadırı uygun fiyata sattıklarını belirterek, “AHBAP ve Kızılay ortaklığı etik, makul ve yasaldır. Diğerleri ya konuyu anlamadıklarını ya da kötü niyetli olduklarını iddia ediyorlar." demişti..