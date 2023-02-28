Depremzedeler için yapılan çadırların AHBAP Derneğine satıldığının ortaya çıkması üzerine tüm eleştiri oklarının çevrildiği Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ahmet Hakan'ın CNN Türk için hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge adlı programa canlı bağlantıyla katıldı. Kızılay'ın başkanı Kınık'ın doğrudan AHBAP'a satılan çadırların ücretsiz olarak AFAD'a bağışlanacağını söylemesi üzerine gazeteci Ahmet Hakan, "AFAD'a parayla vermeyeceğiz dediniz, parayla AHBAP'a verdiniz. O zaman AHBAP'a parayı iade edin sorun çözülsün" demesi üzerine 'Ona da bakarız' şeklinde bir ifade kullandı.
GÜNDEM
28 Şubat 2023 - 11:39
AHBAP'a çadır satışını onaylayan Kızılay Başkanı Kınık'tan, para iadesi yanıtı: 'Bakarız!'
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, depremzedeler için AHBAP'a çadır satışının onaylanmasının ardından gelen eleştiriler hakkında konuştu. Katıldığı bir canlı yayında çadırların normalde AFAD'a parasız verileceğini söyleyen Kınık, Ahmet Hakan'ın "Öyleyse AHBAP'a parayı geri verin, sorun çözülsün" sorusuna 'Bakarız' yanıtını verdi.
GÜNDEM
28 Şubat 2023 - 11:39