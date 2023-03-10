Ahbap derneği yardım tufanını başlattı! Başvuran öğrencilere ayda 5000 TL verilecek: Şartlar açıklandı













Ahbap Derneğinden Bir Yardım Kampanyası Daha!

Ahbap Derneği, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için bir yardım kampanyası daha başlatıyor. "Ahbap Öğrenci" projesiyle, eğitim hayatlarında maddi sıkıntı çeken öğrencilere destek olunacak. Kampanya kapsamında, Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, giyim, ayakkabı ve diğer ihtiyaçları ücretsiz olarak dağıtılacak.Ahbap Derneği, geçtiğimiz yıllarda da benzer projelerle birçok öğrenciye yardımcı oldu ve destek olmaya devam ediyor. Kampanyaya destek vermek isteyenler, derneğin resmi web sitesi üzerinden bağışta bulunabilirler. Ahbap Derneği, Türkiye genelindeki birçok ilde faaliyet gösteriyor ve yüzbinlerce kişiye yardım eli uzatıyor. Dernek, bu kampanyasıyla bir kez daha öğrencilerin eğitim hayatlarında yanlarında olmayı hedefliyor.Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, depremde ailesini kaybeden öğrencilere burs imkanı sunacaklarını duyurdu. Henüz kampanyanın tarihleri belirtilmese de öğrencilere 5,000 TL tutarında yardım yapılacağı açıklandı. Ahbap Derneği, deprem bölgesinde bulunan öğrencilere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Depremde ailesini kaybeden ve büyük zarar gören öğrencilerin yararlanabileceği yardım kampanyası hakkında Haluk Levent açıklama yaptı. Ahbap Derneği'nin yapmış olduğu yardımlardan yararlanmak isteyen öğrenciler, 5,000 TL tutarındaki yardımdan faydalanabilecekler. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, milyonlarca üyesiyle afet bölgelerine yardım etmeye devam ediyor. Bu yardım kampanyasıyla depremzede öğrenciler de yardım alabilecekler. Yardımdan yararlanmak için tek şart, depremden etkilenmek ve ailesini kaybetmek. Deprem felaketinin genç bireyler için büyük bir zarar olduğu biliniyor. Ahbap Derneği, bu durumu göz ardı etmeyerek, depremzede olan öğrencilere 5,000 TL nakdi yardım yapacaklarını duyurdu. Kampanya tarihleri henüz belirtilmese de hazırlıklar devam ediyor. Haluk Levent, öğrencilerin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini belirtti.