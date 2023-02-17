Ahbap yeni gönüllülerini arıyor! Ahbap personel alım şartları duyuruldu: Siz de katılabilirsiniz!

Kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eden Haluk Levent'in kurduğu AHBAP derneği, personel açığı olduğunu ve personel alımına başladığını duyurdu. Açıklanan iş ilanlarında 4 farklı iş ilanı olduğunu görüldü. Alım ilanı yayınlanır yayınlamaz ise başvuru şartları sorgulanmaya başlandı. AHBAP'ın ilanlarla ilgili yaptığı son dakika
açıklamasında, "Benzer bir deneyimim olduğunu ve deprem sonrası iyileşmeye yardımcı olmak istediğinizi söylerseniz, başvurunuzu memnuniyetle karşılıyoruz. İlan için başvurursanız, CV'deki deneyiminiz yardım alanlarında ihtiyaç duyulan iş gücü ile ilgili olmak ve uygun olmanız durumunda bilgileriniz diğer kurumlarla, ilgili kuruluşlarla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Ahbap'ın Kariyer.net'te yayınladığı işe alım duyurusunda yer alan başvuru detayları şöyle:
AHBAP DEPO SORUMLUSU
Depo sorumlusu pozisyonuna başvuru şartları şu şekildedir: Kahramanmaraş'ı vuran ve birçok ili etkisi altına alan depremin ardından bölgede yardım çalışmalarında görev alacak Depo Sorumlusu arkadaşlara ihtiyaç duyulmuştur. Gelen desteklerin giriş ve çıkışlarını organize edecek, malzemelerin araca yüklenmesi ve boşaltılması ile depolama planlamasını programa göre en hızlı ve en kısa sürede organizasyonunu sağlayacak, diğer AHBAP gönüllüleriyle işbirliği yapacak.
Başvuru Kriterleri
Deneyim: Deneyimli / Deneyimsiz Eğitim Niteliği: Lisans (Lisansüstü) Askerlik Durumu: Tamamlandı
AHBAP DEPO GÜVENLİK UZMANI
Kahramanmaraş ve diğer illerde depoya yardımcı olmaktan ve deponun güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacaktır.
Başvuru Kriterleri
Eğitim düzeyi: Ön lisans (Mezun) Askerlik Durumu: Tamamlandı
AHBAP DEPO DENETİMCİSİ
Kahramanmaraş ve diğer illerde gelen desteklerin giriş ve çıkışlarını organize edicek, malzemelerin araca yüklenmesi ve boşaltılması ile depolama planlamasını programa göre en hızlı ve en kısa sürede organize edecek, diğer gönüllü arkadaşlarımızla işbirliği yapacak arkadaşlara ihtiyaç vardır.
Başvuru Kriterleri
Deneyim: Deneyimli / Deneyimsiz Eğitim Niteliği: Lisans (Lisansüstü) Askerlik Durumu: Tamamlandı
AHBAP DEPO GÜVENLİK UZMANI
Kahramanmaraş ve diğer illerde meydana gelen deprem sonrası deprem bölgelerinde "depo güvenlik uzmanı" arkadaşlara ihtiyaç duyuldu. Adaylar, depoya yardımcı olmaktan ve deponun güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacaktır. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri veya güvenlik sektöründe tecrübesi olanları daha öncelikli olarak tercih edilecektir.
Başvuru Kriterleri
Eğitim düzeyi: Ön lisans (Mezun) Askerlik Durumu: Tamamlandı
AHBAP BAŞVURU
Personel alımı başvurusu yapacak olan adaylar "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=242135&hc=T" linkine giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler.