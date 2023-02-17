KAMU PERSONELİ
17 Şubat 2023 - 11:15

Ahbap yeni gönüllülerini arıyor! Ahbap personel alım şartları duyuruldu: Siz de katılabilirsiniz!

AHBAP derneği tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında personel alımı yapılacağı bildirildi. Açıklamada, personel alım şartları da duyuruldu. İşte AHBAP personel alımı başvuru şartları ve alım yapılacak pozisyonlar..

KAMU PERSONELİ
17 Şubat 2023 - 11:15
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Ahbap yeni gönüllülerini arıyor! Ahbap personel alım şartları duyuruldu: Siz de katılabilirsiniz!


Kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eden Haluk Levent'in kurduğu AHBAP derneği, personel açığı olduğunu ve personel alımına başladığını duyurdu. Açıklanan iş ilanlarında 4 farklı iş ilanı olduğunu görüldü. Alım ilanı yayınlanır yayınlamaz ise başvuru şartları sorgulanmaya başlandı.

AHBAP'ın ilanlarla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "Benzer bir deneyimim olduğunu ve deprem sonrası iyileşmeye yardımcı olmak istediğinizi söylerseniz, başvurunuzu memnuniyetle karşılıyoruz. İlan için başvurursanız, CV'deki deneyiminiz yardım alanlarında ihtiyaç duyulan iş gücü ile ilgili olmak ve uygun olmanız durumunda bilgileriniz diğer kurumlarla, ilgili kuruluşlarla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.



Ahbap personel alım şartları

Ahbap'ın Kariyer.net'te yayınladığı işe alım duyurusunda yer alan başvuru detayları şöyle:

AHBAP DEPO SORUMLUSU

Depo sorumlusu pozisyonuna başvuru şartları şu şekildedir:

Kahramanmaraş'ı vuran ve birçok ili etkisi altına alan depremin ardından bölgede yardım çalışmalarında görev alacak Depo Sorumlusu arkadaşlara ihtiyaç duyulmuştur. Gelen desteklerin giriş ve çıkışlarını organize edecek, malzemelerin araca yüklenmesi ve boşaltılması ile depolama planlamasını programa göre en hızlı ve en kısa sürede organizasyonunu sağlayacak, diğer AHBAP gönüllüleriyle işbirliği yapacak.

Başvuru Kriterleri

Deneyim: Deneyimli / Deneyimsiz

Eğitim Niteliği: Lisans (Lisansüstü)

Askerlik Durumu: Tamamlandı

Ahbap personel alım şartları

AHBAP DEPO GÜVENLİK UZMANI

Kahramanmaraş ve diğer illerde depoya yardımcı olmaktan ve deponun güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacaktır.

Başvuru Kriterleri

Eğitim düzeyi: Ön lisans (Mezun)

Askerlik Durumu: Tamamlandı

AHBAP DEPO DENETİMCİSİ

Kahramanmaraş ve diğer illerde gelen desteklerin giriş ve çıkışlarını organize edicek, malzemelerin araca yüklenmesi ve boşaltılması ile depolama planlamasını programa göre en hızlı ve en kısa sürede organize edecek, diğer gönüllü arkadaşlarımızla işbirliği yapacak arkadaşlara ihtiyaç vardır.

Başvuru Kriterleri

Deneyim: Deneyimli / Deneyimsiz

Eğitim Niteliği: Lisans (Lisansüstü)

Askerlik Durumu: Tamamlandı

AHBAP DEPO GÜVENLİK UZMANI

Kahramanmaraş ve diğer illerde meydana gelen deprem sonrası deprem bölgelerinde "depo güvenlik uzmanı" arkadaşlara ihtiyaç duyuldu.

Adaylar, depoya yardımcı olmaktan ve deponun güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacaktır. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri veya güvenlik sektöründe tecrübesi olanları daha öncelikli olarak tercih edilecektir.

Başvuru Kriterleri

Eğitim düzeyi: Ön lisans (Mezun)

Askerlik Durumu: Tamamlandı

AHBAP BAŞVURU

Personel alımı başvurusu yapacak olan adaylar "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=242135&hc=T" linkine giriş yaparak başvurularını tamamlayabilirler.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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