Ahbap yeni gönüllülerini arıyor! Bu şartlara uyanlar başvurabilir: 81 ile açıldı







AHBAP DERNEĞİ GÖNÜLLÜSÜ OLMAK







AHBAP DERNEĞİ GÖNÜLLÜ KRİTERLERİ

6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında birçok insan sahada bulunan derneklere nasıl gönüllü olacaklarını araştırmaya başladı. Gelen son haberlere göre AHBAP derneği de yeni gönüllüler arıyor. Peki AHBAP gönüllüsü nasıl olunur? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında sahada çalışmalarına devam eden başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı AHBAP derneğine yeni gönüllüler arandığı öğrenildi. Anadolu Halk ve Barış Platformu olarak ortaya çıkan AHBAP derneği Anadolu kültür hazinesi içindeki birleştiricilik ve dönüştürücülük ile birlikte yeni çağın teknolojisinin insanlara sunduğu fırsatları geleceğe taşıyabilmek için çalışmalarını sürdüren bir dernektir. AHBAP Derneği başkanlığı Haluk Levent tarafından yapılmaktadır. AHBAP Derneği sevgi ve gerçeğin peşinde sloganıyla ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ihtiyacı olan insanlara ayni ve nakdi yardım ulaşılması, toplumsal yardım bilincinin aşılanması, sosyal yardımlaşma projeleri çalışmalarını sürdürmek, Anadolu kültürünü teknoloji ile birleştirme hedefleriyle çalışmalarını sürdürmektedir. AHBAP Derneği üyesi olmak için belirlenen kriterleri taşıyan kişiler derneğe internet sitesi üzerinden kayıt olarak gönüllü olabilmektedir. Gönüllü olmak için ahbap.org internet sitesinde bulunan kayıt formunu doldurmak gerekmektedir.AHBAP Derneği internet sitesinde yer alan kayıt formunu doldurmak için kişilerin belirlenen kriterleri taşıması beklenir. Belli şartlar şu şekildedir; -Sevgi peşinde olmak yani temiz bir kalp, birlik beraberlik ve sevgi anlayışlarını taşıyabilmek. -Adaletli olmak yani her zaman hak peşinde olabilmek, haklı ile haksızı ayırt etmek gerekmektedir. -Dürüst olmak yani başka insanların hakkını ararken işlerini dürüstlükle yürütebilmek. -Yardımsever olmak yani AHBAP derneğinin ilk amacı insanlara yardımcı olmak olduğu için yardım ihtiyacı olan insanların isteklerini karşılıksız şekilde karşılayabilmek. -üretkenlik yani dünyaya ve ülkemize yeni fikirler sunabilmek. -Uyumlu ve pozitif iletişim sahipliği yani olumsuzlukları aşabilmek, dedikodu yapmamak, gelen fikirlere çözüm odaklı yaklaşabilmek. -Gelişime açıklık ve yenilikçilik yani kişisel gelişimine önem verebilmek. -Doğa ve hayvansever olmak yani insanlara yapılan yardım kadar hayvanlara da yardım etmek için çabalayabilmek. -Siyasi kimliğinden arınabilmek çünkü AHBAP derneğinde siyasi oluşumlara ve tartışmalara yer verilmemektedir. -Birleştiricilik yani ortak değeri olan insanları din, dil, ırk gözetmeden yardım edebilmek. -Menfaat gözetmemek yani AHBAP Derneğini kendi çıkarları için kullanmaya çalışmamak. -Bilimsellik yani dernek içinde okuyup araştırmak ve kendini geliştirmeye açık olmak. -Çalışkan ve sorumluluk sahibi olmak yani dernek için insanlara yapılacak yardımlardan kaçınmamak.