Ahı alınınca bedduası tutan 3 burç! Bu burçları üzenin hayatı zindan oluyor: Ahı tutan burçlar!







AKREP







BAŞAK

YENGEÇ

Ahı hemen tutan burçlar merak konusu oldu. İşte detaylar…Bu burçların ahı kesinlikle tutuyor. Akrep burçları güçlü duygulara sahiptir. Onları rahatsız etme. Akrep iç ah ettiğinde sadece etmekle kalmaz, yapılan yanlışları da asla unutmaz. Akreplere yanlış bir şey yapmayı bile düşünmeyin.Başak'a haksızlık etmeyin. Er ya da geç acıyı dindirecektir. Başak'ın kimseye zarar verdiği görülmedi. Bu nedenle Başakların ahı tutabilir.Duygusal ve sinirli yengeçleri üzmekten kaçının. Yengeç genellikle en kızgın burçlardan biridir. Bir Yengeç'e yanlış bir şey yaparsan sizlere bir ah eder li kısa sürede bütün işleriniz tersine gider.