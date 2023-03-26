YAŞAM
26 Mart 2023 - 20:00

Ahı alınınca bedduası tutan 3 burç! Bu burçları üzenin hayatı zindan oluyor: Ahı tutan burçlar!

Dilediğiniz her şeyi alın ancak kesinlikle ah almayı düşünmeyin. Bazı burçların ahı çabucak tutuyor. İşte o burçlar

YAŞAM
26 Mart 2023 - 20:00
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Ahı alınınca bedduası tutan 3 burç! Bu burçları üzenin hayatı zindan oluyor: Ahı tutan burçlar!
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Ahı hemen tutan burçlar merak konusu oldu. İşte detaylar…

burç

AKREP



Bu burçların ahı kesinlikle tutuyor. Akrep burçları güçlü duygulara sahiptir. Onları rahatsız etme. Akrep iç ah ettiğinde sadece etmekle kalmaz, yapılan yanlışları da asla unutmaz. Akreplere yanlış bir şey yapmayı bile düşünmeyin.

BAŞAK

Başak'a haksızlık etmeyin. Er ya da geç acıyı dindirecektir. Başak'ın kimseye zarar verdiği görülmedi. Bu nedenle Başakların ahı tutabilir.

YENGEÇ

Duygusal ve sinirli yengeçleri üzmekten kaçının. Yengeç genellikle en kızgın burçlardan biridir. Bir Yengeç'e yanlış bir şey yaparsan sizlere bir ah eder li kısa sürede bütün işleriniz tersine gider.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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