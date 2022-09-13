Avustralya'da kadın ve erkeğin otobüsün içerisinde cinsel ilişki yaşarken kayda alınan görüntüleri ülkenin gündemine oturdu. Otobüste oturan diğer yolcuların "Burada bunu yapamazsınız" demelerine kulak asmadan ilişkiye devam eden ikilinin kendilerini savunma amacıyla söyledikleri bahaneyse büyük tepkiye neden oldu. ikiliden erkek olanı, evlerinin olmadıklarını ve otizmi olduğunu söyleyerek, tepkilerden uzaklaşma çabasına girdi.
DÜNYA
13 Eylül 2022 - 12:13
Ahlaksızlar otobüsün arka koltuğunda cinsel ilişkiye girdiler! Skandal görüntüler kameraya yakalandı! Savunmaları ise yok artık dedirtti
Avustralya'da kadın ve erkeğin otobüsün içerisinde cinsel ilişki yaşarken kayda alınan görüntüleri ülkenin gündemine oturdu. Otobüste oturan diğer yolcuların "Burada bunu yapamazsınız" demelerine kulak asmadan ilişkiye devam eden ikilinin kendilerini savunma amacıyla söyledikleri bahaneyse büyük tepkiye neden oldu. ikiliden erkek olanı, evlerinin olmadıklarını ve otizmi olduğunu söyleyerek, tepkilerden uzaklaşma çabasına girdi. işte detaylar...
DÜNYA
13 Eylül 2022 - 12:13
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