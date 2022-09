Ahlat Belediye Başkanı Çoban: “1071 Etkinliklerinde Ilçemizde 100 Bin Civarında Misafir Ağırladık” - Bitlis

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat ilçesinde 23-25 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinliklerde 100 bin civarında misafir ağırladıklarını belirterek, “Dosta güven düşmana korku veren bir Ahlat ve Malazgirt ortaya çıkmıştır” dedi.Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 23-25 Ağustos tarihleri arasında Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı" ve “Ahlat Millet Bahçesi”nde düzenlenen etkinliklere ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çoban, “Cumhurbaşkanımızın 1071 vesilesiyle Ahlat ve Malazgirt'in milletimizin hafızası olduğunu buna, sahip çıkan neslimizin de devletimizin ebet müddet yaşayacağı noktasındaki ifadeleri çok manidardır. Kısacası devletimiz tarih bütünlüğünü Anadolu'da; Cumhuriyet, Osmanlı, Selçuklu köprüsünü inşa ederek ortaya koymuş. Bu milletin özgüveninde müthiş bir karşılık bulmuş. Bu vesileyle festivallerimizde vatandaşlarımızın bu kadar samimi, candan sahiplenmesini Cumhurbaşkanımıza net duygularıyla koşmasının da altında yatan hakikati de ortaya çıkarmıştır. 1071'de Cumhurbaşkanımızın özel mesajları vardı. 'Millet bütünlüğümüzün de kilit taşıdır Ahlat ve Malazgirt' ifadeleri yer aldı. Yine Malazgirt'in terakkimizin, kalkınmamızın, gelişmemizin, geleceğimizin de inşasında milletin gerçek manada adresi olduğunu paylaştılar. 1071 hafızası Anadolu'daki milletimizin bütün bireylerinin Selçuklu ruhaniyetinde buluşma şansını da iddia etti. Objeler de böyleydi. Türkiye'nin her tarafından ziyaretçilerimiz vardı. Özellikle el sanatlarında milli değerlerimizin tanıtımında yer alan çadırlarımız ve dükkanlarımız muhteşem bir seremoni alanı oluşturdu. Bu da bizi çok aslına bakarsak memnun etti. Ahlat ve Malazgirt'te mitinglere katılımlar çok yüksek ve ihtişamlıydı. Bu da ayrıca bizi memnun etti. Millet geçmişine sahip çıkmaya başladı. Geç kalınmış bir hadiseyi başlatmak, gerçek anlamda karşılık buldu. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız olmak suretiyle katkı sunan herkese tek tek teşekkür ediyoruz” dedi.Etkinliklerde Cumhurbaşkanı'na müthiş bir teveccüh ve muhabbet gösterildiğini önemini vurgulayan Başkan Çoban, “Yapılan hizmetlerin hiçbiri karşılıksız kalmıyor. 1071'in varlığı hem de Avrupa'nın da aldığı cevaplar arasındadır. Bu topraklar üzerinde çeşitli vesilelerle oynadıkları bütün oyunlara aslında sağlam bir cevaptır. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 1071'de Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu gibi bir anlayışla inşa edildi. Malumunuz devletimiz tüm kademeleriyle katılıyor ve gece de burada konaklıyor. Alparslan'ın ordusunu ve komutanlarını burada topladığı gibi meseleye bakarsak, Cumhurbaşkanımız da Sultan Alparslan varisi olarak bütün hükümeti, kuvvet komutanlarını, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve mahiyeti, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhur İttifakı olarak tam bir katılım vardı. Ama vatandaşımızdan Ahlat meselesine tümden bir katılım vardı. Bu çok fazla bir heyecandı. Yine Cumhurbaşkanımız o ifadeyi kullandığı için söylüyorum, dosta güven düşmana korku veren bir Ahlat ve Malazgirt ortaya çıkmıştır. Bu milletimizin birlik ve bütünlüğünü yeniden inşa etme şansını doğurmuştur. Her yıl üstüne biraz daha bir şeyler katarak devam ediyoruz. Bu da başlı başına bir kazanç olmaya başladı. Her yıl ilgi daha da artıyor. Olay fıtri olunca kabulü de kolay oldu" ifadelerini kullandı.Ahlat'taki etkinliklere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve oba alanındaki çadır sayısını önümüzdeki yıl arttıracaklarını belirten Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Obamızda 50 çadır ve 50 dükkanımız var. Han çadırı haricinde. Önümüzdeki yıl çadır sayısını 80'e çıkaracağız. İnşallah yoğun şekilde tüm kuruluşlarımızla devam etmektedir. Devletimiz bu meseleye sahip çıkıyor. Artık bu topraklarda toprak bütünlüğünü, millet ve devlet bütünlüğünü tehdit edecek tüm unsurlar ortadan kalkmıştır. Devletimiz muhabbetle başarmıştır, kin ve husumetle değil, sevgiyle muhabbetle başarmıştır. Cenab-ı Hak inşallah hayırlı işlerde bizi muvaffak kılsın. Bu coğrafya huzur bulunsun. Bu coğrafya insanlığa dün olduğu gibi bugünde medeniyetini inşa ederek hizmet sunsun diye dua ediyoruz" diyerek konuşmasını belirtti."Cumhurbaşkanımızın mitingine 30 bin kişi katıldı"Bu yılki etkinliklere katılan kişi sayısının 100 bine ulaştığını belirten Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:“Sadece festivalimizi ziyaret eden insan sayısı 100 bini buldu. Bu arada mitingimize takriben 30 bin civarında katılım gerçekleşti. Festivalde günlük rakam devam ediyordu, böyle bir katılım vardı. Biz günden güne bu olayın çok çok katlanarak gittiğini görüyoruz. Demek ki daha etno sporun yanı sıra festivalimizde etkinlik türlerinin daha da artırılması gerekiyor. Biz inşallah 80 milyonun geçmişte buluşma adresi Ahlat olmuş. Bin yıl önceki başkentimiz, bu stratejik merkeze devletimizde tam karşılık verilmiş bir kongre merkezine dönüştürmüş."“Cumhurbaşkanımızın coğrafyamızı rahatlatacak toplantıları burada inşa edeceği mesajlarını görüyoruz"Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi haricinde devlet adamları konuk evlerinin de inşa edildiğini belirten Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Şimdi devlet, Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi haricinde bir de devlet adamları konuk evlerini de inşa etti. Bu yıl onlarda hizmet verdi. Cumhurbaşkanımızın coğrafyamızı rahatlatacak toplantıları burada inşa edeceği mesajlarını görüyoruz. Belki komşumuz İran'ı, Soçi gibi Rusya'yı, Türki cumhuriyetleri, Ortadoğu'da aynı dini ve tarihi paylaştığımız dindaşımız olan Arap kardeşlerimizi, Arap devletlerini burada ağırlama gibi bir misyon oturacağına inanıyorum. 100 yıldır kaybolan, belki de birliğimize ve dirliğimize yeniden kuvvet verecek ortak akıl merkezini inşa etmenin mutluluğu içindeyiz. Buna kuvvet veren başta Cumhurbaşkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı iletiyorum. Büyük bir şans yakaladık. Doğunun insanları Anadolu'nun sağlam bel kemiğidir. Bu terör örgütlerinin insanların kafasını bulandırma olayından uzaklaştıkları sürece bu coğrafya devletine, milletine ve insanlığa çok hayırlı hizmetler sunacak bir erdeme ve geçmişe ve geçmiş hafızaya sahiptir. Bugünde devletimiz aslında bu noktayı ortaya çıkarıyor. Göreceksiniz yakın geçmişte Ortadoğu'nun, Orta Asya'nın ve merkezi Asya'nın da dahil edildiği, Kafkasya'nın dahil edildiği coğrafyamızda her şekilde sıkıntıyı giderecek bir ortak akıl merkezi Ahlat'ta hayat bulmuş olarak göreceksiniz” diyerek konuşmasını belirtti.