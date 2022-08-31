YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:33

Ahlat'ta Tarım Kredi Kooperatif Marketi Törenle Hizmete Açıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Marketi’nin ilk şubesi törenle hizmete girdi.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:33
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Ahlat'ta Tarım Kredi Kooperatif Marketi Törenle Hizmete Açıldı


Bitlis'in Ahlat ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin ilk şubesi törenle hizmete girdi.


Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin Bitlis'teki ikinci şubesi Ahlat'ın Selçuklu Mahallesi'nde açıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, “Yakın tarihte Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürünü ziyaret etmiştik ve Ahlat konusu ile ilgili istişarelerde bulunmuştuk. İstişareler neticesinde Ahlat'ta bir marketin açılmasına karar vermişti. İnşallah ikincisi de açılır. Serbest piyasanın rekabet unsuru gerçekleşmeden vatandaşın rahatlayacağı yok. Devletimizde bu konuyla alakalı fevkaladede tedbirler alıyor. Bu yerelde de önemli neticeler doğuracaktır diye düşünüyorum. Gıda ve benzeri ürünlerde daha taze, sağlıklı ve ucuz elde etmenin unsurlarını oluşturmamız gerekiyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye geneli çalışmalarından an itibariyle vatandaşımız memnun görünüyor. Bu vesileyle burada oluşturacakları çalışmaları yürekten kutluyorum” dedi.




Daha sonra yapılan dualarla birlikte marketin açılışı yapıldı. Açılışın ardından marketi gezen Başkan Çoban ve beraberindekiler, Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin ilçeye hayırlı olmasını diledi.


Açılış törenine Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Muhammet Fatih Şen, bazı kurum amirleri ve birden fazla vatandaş katıldı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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