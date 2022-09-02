YAŞAM
02 Eylül 2022 - 20:55

Ahmed Musa Sivasspor'a Imzayı Attı

DG Sivasspor Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa’yı renklerine bağladı.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 20:55
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Ahmed Musa Sivasspor'a Imzayı Attı


DG Sivasspor Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'yı renklerine bağladı.


Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, en son Fatih Karagümrük forması giyen orta saha oyuncusu Ahmed Musa'yı renklerine bağladı.




Ahmed Musa, 2022-2023 sezonundan itibaren kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da yer aldı.


14 Ekim 1992'de Nijerya'nın Jos şehrinde dünyaya gelen Ahmed Musa, futbola Kano Pillars takımında başladı. Ardından VVV-Venlo, CSKA Moskova, Leicester City, Al-Nassr takımlarında top koşturan 29 yaşındaki sporcu 2021-2022 sezonunda ise Fatih Karagümrük'e transfer olarak Türkiye macerasına başladı. İstanbul temsilcisinde geçtiğimiz sezon 34 maçta top koşturan sporcu 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Kariyerinde 367 maça çıkan Ahmed Musa 92 kez gol sevinci yaşarken, 65 kez de asist yaptı. Nijeryalı sporcu 106 kez de ülkesinin formasını giydi.

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Haber Editörü
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