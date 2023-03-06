SPOR
06 Mart 2023 - 11:51

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında pozisyonları cömertçe harcadığını söyledi

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş-Ankaragücü maçının ardından siyah beyazlıların tarihi bir fark atma fırsatını kaçırdığını açıkladı.

SPOR
06 Mart 2023 - 11:51
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Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Ankaragücü karşısında pozisyonları cömertçe harcadığını söyledi
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Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Beşiktaş sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başaran taraf oldu. Mücadelede ev sahibi adına golleri Salih Uçan ve Vincent Aboubakar kaydederken, kaçan goller ise maça adeta damga vurdu.

Karşılaşmanın ardından Beyaz TV ekranlarında değerlendirmelerde bulunan eski hakem, şimdilerin spor yorumcusu Ahmet Çakar, açıklamalarıyla sosyal medyada büyük ses getirdi.



bjk ankaragücü

'Beşiktaş pozisyonları cömertçe harcadı'

Ahmet Çakar, yaptığı açıklamalarda;

‘ Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşması çok tuhaf bir maçtı. Mücadelenin başında Beşiktaş oldukça etkili bir oyun sergiledi. İlk yarıda siyah beyazlılar skoru 4-0’a getirebilecek pozisyonları yakalamıştı. Beşiktaş çok fazla kaçırdı. Pozisyonları cömertçe harcayan bir Beşiktaş vardı. Son 10 dakikada ise siyah beyazlılar çok fazla baskı yedi. Ankaragücü son dakikaları adeta tek kale oynadı. Hele ki Mert Günok’un uçarak köşeden çıkardığı bir pozisyon var ki eğer o top gol olsaydı, Beşiktaş tarihi bir fark atabileceği karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılabilirdi… ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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