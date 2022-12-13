Ahmet Davutoğlu: Geçiş süreci tek kişiye bırakılamaz

Seçimden sonra ki sürece geçiş süreci olarak baktıklarını izah eden Davutoğlu, ’’Geçiş sürecinin yönetimini tek kişinin eline bırakamayız’’ dedi. Cumhurbaşkanı adaylarının seçim tarihinin netleşmesiyle birlikte açıklanacağını çok önceden izah ettiklerini aktaran Davutoğlu bu konunun gündemde tutulmasının esas meselelerin gözden kaçmasına sebep olduğunu söyledi. Bir yönetim değil, yönetişim sistemi kurmayı amaçladıklarını önemle vurgulayan Ahmet Davutoğlu 6’lı masa paydaşlarının işleyen kurumsal bir sitem kurmak yolunda önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Gösterilecek ortak Cumhurbaşkanı adayının mevcut yetkileri tam anlamıyla kullanmayacak ve tarafsızlık düzeyinde kalacak bir isim olması gerektiğine vurgu yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı önümüzdeki günlerde süreçlerin daha hızlı ilerleyeceğini ve seçimlere hazır bir şekilde gireceklerini aktardı.

