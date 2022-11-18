YAŞAM
18 Kasım 2022 - 22:39

Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye getirilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da düzenlenen G20 liderler zirvesinin dönüşü esnasında basının gündem sorularına cevap verdi. Erdoğan, Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi hakkında da değerlendirmelere yer verdi. Ahmet Kaya'nın mezarı nerede, Türkiye'ye getirilecek mi? Soruları ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
18 Kasım 2022 - 22:39
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Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye getirilecek mi?


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündemi meşgul eden önemli açıklamalara yer verdi. Sorulara cevap veren Erdoğan Türkiye'yi üzen İstiklal Caddesi terör saldırısı hakkında "İstiklal Caddesinde hain terör saldırısı gerçekleşti ve bu hepimizi derinden etkiledi. Türkiye olarak birlik ve beraberlik mesajı verdik kuşkusuz. Ama daha önceki saldırılarda olduğu gibi, yine CHP başta olmak üzere muhalefet partileri, terör örgütünü kınamak, lanetlemek yerine “hükümete yarıyor” düşüncesiyle bir anlamda devleti suçlayan bir tutum sergiledi. Bazı basın kuruluşlarından da benzer yaklaşımlar söz konusu oldu. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz." dedi.

AHMET KAYA'NIN MEZARI TÜRKİYE'YE Mİ GETİRİLECEK?

Erdoğan Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye getirilmesi hakkında da önemli açıklamalara yer verdi. Erdoğan, “Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa'dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor ‘niye öyle diyorsun' diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum. Normal zamanda ‘Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle…' Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin olduğu kadar herhalde Fransa'da seveni olmaz."

AHMET KAYA'NIN MEZARI NEREDE?



Ahmet Kaya'nın mezarı Fransa'nın başkenti Paris'tedir.

AHMET KAYA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Paris Porte de Versailles semtinde olan evinde bir gece kalp krizi geçirerek 16 Kasım 2000 tarihinde vefat etti.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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