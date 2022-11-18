Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye getirilecek mi?







AHMET KAYA'NIN MEZARI TÜRKİYE'YE Mİ GETİRİLECEK?

AHMET KAYA'NIN MEZARI NEREDE?







AHMET KAYA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündemi meşgul eden önemli açıklamalara yer verdi. Sorulara cevap veren Erdoğan Türkiye'yi üzen İstiklal Caddesi terör saldırısı hakkında "İstiklal Caddesinde hain terör saldırısı gerçekleşti ve bu hepimizi derinden etkiledi. Türkiye olarak birlik ve beraberlik mesajı verdik kuşkusuz. Ama daha önceki saldırılarda olduğu gibi, yine CHP başta olmak üzere muhalefet partileri, terör örgütünü kınamak, lanetlemek yerine “hükümete yarıyor” düşüncesiyle bir anlamda devleti suçlayan bir tutum sergiledi. Bazı basın kuruluşlarından da benzer yaklaşımlar söz konusu oldu. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz." dedi.Erdoğan Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye getirilmesi hakkında da önemli açıklamalara yer verdi. Erdoğan, “Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa'dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor ‘niye öyle diyorsun' diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum. Normal zamanda ‘Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle…' Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin olduğu kadar herhalde Fransa'da seveni olmaz."Ahmet Kaya'nın mezarı Fransa'nın başkenti Paris'tedir.Paris Porte de Versailles semtinde olan evinde bir gece kalp krizi geçirerek 16 Kasım 2000 tarihinde vefat etti.