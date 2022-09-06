SPOR
06 Eylül 2022 - 13:48

Ahmet Nur Çebi: 'Ankaragücü maçında yaşananlar planlıydı'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hafta sonu itibariyle oynanan Ankaragücü maçında yaşanan olayların planlı olduğunu söyledi. Çebi, Ankaragücü maçında yaşananların planlı olduğunu ifade ederken, Galatasaray maçının ardından bilgi veren Erden Timur'un ifade için de “Erden Timur ne söyleyecekse direkt söylesin” şeklinde konuştu.

SPOR
06 Eylül 2022 - 13:48
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Ahmet Nur Çebi: 'Ankaragücü maçında yaşananlar planlıydı'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşmasında bilgi verdi. Hentbol takımı, kadın voleybol takımı ve tekerlekli sandalye basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasının lansmanında gündeme dair açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, Ankargücü mücadelesinde yaşananların planlı şekilde gerçekleştiğini izah etti. Futbol ortamının keyif ve duygusallıktan uzaklaştığını söyleyen Çebi, “Bazı taraftarların kulüplerine bilerek ya da bilmeyerek zarar verdiklerini görüyoruz. Ankaragücü ve diğer kulüplerin hepsi önemli camialar. Bunlar Türk sporuna hizmet eden, yıllar evvel kurulmuş, insanların katkı verdiği kulüpler. Ankaragücü maçında seyircisinin küfürle başlayan, ağır küfürlerle ara vermeden devam etmekte olan tutumu, arkasından sahaya planlandığını düşündüğüm, oyuncularına talimatlanmış oyunu germe stratejisiyle sürmekte olan bir sonuç olduğuna inanıyorum. Her şey planlı ve programlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahriki de planlıydı. Hiç hoş şekilde bitmedi.

Ankaragücü hocasının kendisi gibi sporcu olan bir kardeşini, yaşça ufak olan kardeşini hedef göstermesi de işin ilginç tarafıydı. Altını çizmemiz gerekiyor. Bir hoca işi gücü bırakıyor, Beşiktaşlı futbolcunun söylemlerinden, kendilerinin böyle bir durumu oluşturduğunu kabulleniyor. Hocaların akıllarını başlarına toplaması lazım. Bu çocuklar yarın bir gün onların talebesi de olabilir” şeklinde konuştu.

“Baştan aşağı komik ve düzmece bir olay”

Josef de Souza'ya gösterilen kırmızı kartın komik bir karar olduğunu dile getirerek sözlerine devam etmekte olan Ahmet Nur Çebi, “Maç bitiyor, hakem bana göre durumu idare etmek anlamında, duyduğum kadarıyla VAR'dan da gelen baskıyla Josef gibi bir oyuncuya, kaptanlık değerlerini üstünde taşıyan futbolcumuza kırmızı kart gösteriyor. Baştan aşağı komik ve düzmece bir olay. Buradan yola çıkıp şu sonuca gelebiliriz; genel anlamda seyircinin, hocasının ve hakemlerin yaptığı bu kusurlardan camiaları sorumlu tutmak kolaycılık olur. Bu camialara saygısızlık yapmayız, bunun gibi olaylara vesile olmayacağız.” diyerek konuşmasını belirtti. Sahaya giren taraftarın adli makamlarca serbest bırakılması hakkında da konuşan Çebi, “Üzüldüğüm taraf şu; maalesef kanunlarımızın yetersizliği söz konusu.

Sahaya girip tüm sporseverleri huzursuz yapan genç bir arkadaş, ertesi gün mahkeme kararıyla serbest bırakılıyor ve bu bırakılma olayı, camiadan kendini bilmezler tarafından fotoğraflanıyor. İşin en ilginç tarafı sol tarafta avukat cübbesi giymiş arkadaşlar var. Cübbeyi herkesin giymemesi lazım. Görevini yapar ancak bu pozu veremez. Kimse nerede durması gerektiğini ve haddini bilmiyor. Ankaragücü başkanına nazik davranışı ve Beşiktaş'tan özür dilediği için teşekkür etmek istiyorum” dedi. Çebi, Josef'e gösterilen kırmızı kart karşı çıkacaklarını de söyleyerek “Bundan sonra tüm kulüp başkanları, yöneticiler, taraftarlar, hoca ve futbolcuların, futbol terörüne hizmet etmemeyi kendileri için amaç edinmesi gerekiyor. Aksi halde sahadaki futbolu değil tribünlerdeki şaklabanlıkları seyrederek Türk futboluna zarar vermeye devam edeceğiz" diyerek sözlerine devam etti.

“Bugün mağdurla, mağdur edenler yan yana gelecek”

Riva'da gerçekleşecek olan Kulüpler Birliği Toplantısı'na Josef de Souza ile birlikte katılacaklarını da söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, teknik direktörler ve takım kaptanları katılacak. Bu toplantıda herkesin olması doğru bir davranıştır. Ben de katılacağım ve işin ilginç tarafı kaptanımız Josef ile bugün bu yemeğe katılacağız. Arkadaşını ve hakemi koruduğu için kırmızı kart gören kaptanla beraber TFF'nin önemli yetkili yöneticileriyle yemek yiyeceğiz. Bakalım Josef'e bakınca ne hissedecekler. Bugün kamu vicdanını göz önünde bulunduracaklardı. Josef'i ben getirmiyorum, kaptan o. Mağdurla, mağdur edenler yan yana gelecek” ifadelerini kullandı.

“Erden Timur ne söyleyecekse direkt söylesin”

Galatasaray-Gaziantep FK mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Erden Timur'un ifadelerinin sorulması üzerine de açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, “Erden beyin beni kastettiğini düşünmüyorum. Erden bey iyi çocuktur. 10 kişiyle maçı alınca konuşmak başka türlü, kaybedince başka türü. Gençtir, o da nasıl konuşacağını öğrenecek. Bana söylediğini düşünmüyorum. Ne söyleyecekse direkt söylesin. Ben efendi gibi sorunları gidip TFF'de çözen biriyim. Çıkıp mikrofonlarda bağırmıyorum, buradan mesaj kime gidecekse gitsin” diyerek sözlerini tamamladı. Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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