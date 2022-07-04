Ahmet Pekyen kimdir? Milli atlet Ahmet Pekyen neden öldü, katili kim?







Ahmet Pekyen kimdir?







Ahmet Pekyen cinayeti

Eski milli atlet ve bir dönemin Anadolu Halkları Başkanı Ahmet Pekyen, Adana’da komşusu tarafından öldürüldü. Eski atlet Pekyen’in 33 yaşındaki komşusu Lokman D. Tarafından öldürülmesi gündeme bomba gibi düştü. Cinayet haberlerinin ardından Ahmet Pekyen kimdir? Kaç yaşındadır? Neden öldürüldü? Gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte internette en çok araştırılan konu başlıklarından biri olan Ahmet Pekyen hakkında merak edilenler…Ahmet Pekyen spora olan ilgisi sayesinde ortaokul yıllarında milli takıma seçildi. Türkiye birincilikleri alan Pekyen, Balkan Şampiyonasında 6. Oldu. 1980 darbesinden sonra sporu bırakmak zorunda kalan Pekyen, 1987 yılında Anavatan Partisi’ni bombalama suçundan gözaltına alındı. Gözaltı sırasında işkence gören ve bu nedenle omuriliğinde zedelenme oluşan Pekyen, yüzde 50 oranında engelli hale geldi. Suçlamaların düşmesinin ardından serbest kalan Pekyen, bir süre Anadolu Halkları Derneği Başkanlığı görevinde bulundu.Dün, Adana’da 5 katlı bir apartmanın 2. Katında oturan Ahmet Pekyen ve ailesi ile üst katlarında bulunan komşuları Lokman D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bugün Lokman D., apartmanın önünde duran Ahmet Pekyen’e evinin balkanundan av tüfeği ile ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Pekyen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olayın ardından Lokman D. Saldırıda kullandığı av tüfeği ile birlikte evinde gözaltına alındı. Lokman D.’nin dün yaşanan tartışmada Ahmet Pekyen ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan Lokman D.’nin sorgusu devam ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.