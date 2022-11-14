Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:09

Ahmet Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Ahmet Şafak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Vatanseverliğin şarkılarına yansıtan Ahmet Şafak’ın kim olduğu araştırılıyor. Ünlü şarkıcının nereli oldu, kim olduğu sorularının yanıtı aranıyor. İşte Ahmet Şafak hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 12:09
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Ahmet Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Ahmet Şafak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Şarkıları ile çok konuşulan Ahmet Şafak hakkında araştırmalar devam ediyor. Ünlü sanatçının hayatı hakkındaki detaylar merak edilirken bizde konu hakkındaki detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte Ahmet Şafak hakkında merak edilen tüm detaylar…

AHMET ŞAFAK KİMDİR?

1962 yılının Ocak ayında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Şafak 8 Ocak doğumludur. Aslen Rizeli olan Ahmet Şafak’ın annesinin adı Emine’dir. 7 kardeşin en küçüğü olan Ahmet Şafak doğduğundan beri İstanbul'da yaşamaktadır. Üniversitede işletme üzerine Eğitim alan Şafak, eğitimini tamamlamamıştır. 1991 yılında gazetecilik konusunda başarılı yazıları imza atan Ahmet Şafak, yüzlerce köşe yazısı yazmıştır. 1998 yılında ise müzik hayatına giriş yapan Ahmet Şafak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ahmet Şafak Kimdir

Gazetecilik yaptığı yıllarda sosyal politikalarda 6 adet kitap yazmıştır. Gazeteciliği tamamen bırakan Ahmet Şafak, müziğe sektörüne giriş yaptı. 2002 yılında TGRT ekranlarında izleyici karşısına çıkan Söz Müzik Ahmet Şafak isimli programın sunuculuğunu ile sektörde yer aldı. Toplamda 9 albümü bulunan ünlü sanatçının tüm eserleri kendisine aittir.

2000 yılında piyasaya sürdüğü Yalnız Kurt isimli parçası milyonlarca kez dinlendi. 2004 tarihinde ise Kanal 7 ekranlarında yer alan Rabia isimli dizide 13 bölüm başrol oyuncusu olarak yer aldı. Azerbaycan'da yayınlanacak olan dizinin çekimlerine katıldı.

Çıkardığı şarkıları arasında yer alan Sarıkamış isimli parçası 2005 yılında Kral TV Müzik Ödüllerini aldı. 2011 yılında ise Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Terakki Ördön isimli çok önemli bir madalya aldı.

En çok halk konseri veren isimler arasında yer alan Ahmet Şafak hem avrupada hem de Türkiye'de birçok konsere imza attı. Azerbaycan Devlet Filarmonisi Merkezi'nde konser veren ünlü sanatçı ilk kez konser veren Türk olarak tarihe adını yazdırdı. 2007 yılında Bakü'de verdiği konserin tüm gelirlerini ise Azerbaycan ordusuna verdi. Yaptığı bu davranış ile gönülleri fetheden Ahmet Şafak tekrar ödül aldı.

Gazete ve müzik ile birlikte pek çok farklı alanda da kendisini geliştiren Ahmet Şafak, dizi oyunculuğu, program sunuculuğu ve ressamlık yapmaktadır.

Ahmet Şafak Nereli

AHMET ŞAFAK’IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELERDİR?

Avcı(KanalD)(2001)

Rabia(Kanal7)(2003)

Kıyan Tepesi Efsanesi(Film)(2004)

AHMET ŞAFAK HANGİ KİTAPLARI YAZDI?

Türk Asrına Girerken(Dünya Türklüğü Uyanıyor)(1992)

Kavramlara Dokunmak(1993)

Yükselen Milliyetçilik ve Liberal İhanet(1995)

Kan Meclisi 1915(2007)

Kurt(2008)

Şöhret Sanatı Öldürdü Cinayeti Ben Gördüm(2009)

AHMET ŞAFAK ALBÜMLERİ NELERDİR?

Yüreğim Yüreğinle(1999)

Yalnız Kurt(2000)

Aşk Militanı(2001)

Adam Gibi(2004)

Şimdi(2005)

Ben Hâlâ Nöbetlerdeyim(2007)

Şafak Türküleri(2007)

Aranıyor(2008)

Aşk ve Vatan(2010)

Farkımız Olsun(2012)

Vatan Gözlüm(2013)

Ömürlük Aşk Şerefli Kavga(2015)

Ayyıldız Kolye(2016)

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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