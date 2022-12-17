Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı

Sezon başı Trabzonspor’ dan Hollanda‘ nın Ajax kulübüne transferi gerçekleşen Ahmetcan Kaplan dan talihsiz bir haber geldi. Genç yıldızın yapılan antremanda diz bölgesinden sakatlandı. Ameliyata alındığı öğrenilen yıldız oyuncunun uzunca bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yapılan kontrollerin ardından Ahmetcan ‘ın sezonun geri kalanında çok daha az forma şansı bulabileceği yaşadığı diz sakatlığının zorlu bir süreç olduğu da bildirildi. Ahmetcan Kaplan’ın sakatlık sonrası üzgün olduğu ancak kısa sürede iyileşerek çalışmalara başlamak istediği açıklandı. Kendisinden çok şey beklenen genç stoperin gelecek aylarda forma giyemeyeceği ve sahalara dönüş tarihinin henüz belirsiz olduğu aktarıldı. Trabzonspor altyapısında yetişen Ahmetcan, 9 milyon 500 bin euro gibi yüklü bir bonservis bedeliyle Ajax’a transfer olmuştu.

