Ahsen TV'den olay yaratan sokak röportajı: Muhalif genç iktidarı eleştirince muhabir küplere bindi!













"AT GÖZLÜKLERİNİ ÇIKAR ÖYLE BAK"

Seçim yaklaştıkça sokaktaki vatandaşlarla yapılan röportajlar da artmaya başladı. O röportajlardan birinde hükümet yanlısı duruşuyla tanınan AHSEN TV'nin muhabirti eline aldığı mikrofonla bir genç kıza sorular sormaya başladı. Muhabirin, kızı sorgulama biçimi ve öfkesi sosyal medya platformlarında gündem oldu.Millet İttifakı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklaması sonrası sandıklarda Erdoğan ve partisinin oyları düşmeye başladı. Gösteriye devam etmek için Akit TV'ye katılan Ahsen TV, bir sokak röportajında ​​Kılıçdaroğlu'na oy vermek istediğini ifade eden genç bir kadını kışkırtıcı dille alay etti ve öfkesinden ona karşı sesini yükselterek sorular sordu.Röportaj sırasında sorduğu 'Erdoğan'mı, Kılıçdaroğlu mu?' sorusu üzerine genç kızdan aldığı Kılıçdaroğlu cevabı muhabiri oldukça öfkelendirdi. Aldığı cevapla tartışma başlatan muhabir kadın, genç kızın ülkedeki durumun düzelmediğini ifade etmesi üzerine "At gözlüğünü çıkar, öyle bak" şeklinde yanıtıyla azarladı.Sözü birkaç kez kesilen genç kadına, kendini ifade etmesine fırsat verilmedi. Muhabir kadın, genç kızın tartışmaya katılmak istememesine, "Bebeğim cevap verir misin? neden kudurdun? diye sordu. Muhabir defalarca sözünü kestiği genç kadına söz hakkı vermezken Muhabirin kışkırtıcı sözlerine dayanamayan kız, röportajdan ayrılmak zorunda kaldı.