GÜNDEM
22 Mart 2023 - 16:09

Ahsen TV'den olay yaratan sokak röportajı: Muhalif genç iktidarı eleştirince muhabir küplere bindi!

İktidara yakınlığı ile tanınan Ahsen TV'den olay yaratan bir sokak röportajı yayınlandı. Seçim öncesi sokakta gördüğü bir gence soru soran Ahsen TV muhabiri, aldığı cevaplara dayanamayarak kız hakkında kendisine hakim olamadı öfkesiyle birlikte sesini yükselterek genç kızın üzerine gitmeye başladı.

GÜNDEM
22 Mart 2023 - 16:09
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Ahsen TV'den olay yaratan sokak röportajı: Muhalif genç iktidarı eleştirince muhabir küplere bindi!


Seçim yaklaştıkça sokaktaki vatandaşlarla yapılan röportajlar da artmaya başladı. O röportajlardan birinde hükümet yanlısı duruşuyla tanınan AHSEN TV'nin muhabirti eline aldığı mikrofonla bir genç kıza sorular sormaya başladı. Muhabirin, kızı sorgulama biçimi ve öfkesi sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Ahsen TV'den olay yaratan sokak röportajı



Millet İttifakı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklaması sonrası sandıklarda Erdoğan ve partisinin oyları düşmeye başladı. Gösteriye devam etmek için Akit TV'ye katılan Ahsen TV, bir sokak röportajında ​​Kılıçdaroğlu'na oy vermek istediğini ifade eden genç bir kadını kışkırtıcı dille alay etti ve öfkesinden ona karşı sesini yükselterek sorular sordu.

Ahsen TV'den olay yaratan sokak röportajı

"AT GÖZLÜKLERİNİ ÇIKAR ÖYLE BAK"

Röportaj sırasında sorduğu 'Erdoğan'mı, Kılıçdaroğlu mu?' sorusu üzerine genç kızdan aldığı Kılıçdaroğlu cevabı muhabiri oldukça öfkelendirdi. Aldığı cevapla tartışma başlatan muhabir kadın, genç kızın ülkedeki durumun düzelmediğini ifade etmesi üzerine "At gözlüğünü çıkar, öyle bak" şeklinde yanıtıyla azarladı.

Ahsen TV'den olay yaratan sokak röportajı

Sözü birkaç kez kesilen genç kadına, kendini ifade etmesine fırsat verilmedi. Muhabir kadın, genç kızın tartışmaya katılmak istememesine, "Bebeğim cevap verir misin? neden kudurdun? diye sordu. Muhabir defalarca sözünü kestiği genç kadına söz hakkı vermezken Muhabirin kışkırtıcı sözlerine dayanamayan kız, röportajdan ayrılmak zorunda kaldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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