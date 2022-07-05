Ahu Sungur kimdir? Bir Şansım Olsa Sunucusu Ahu Sungur rol aldığı dizi ve yapımlar

Ahu Sungur kimdir?

Rol aldığı projeler

Rol aldığı diziler

Oynadığı filmler

Bir Şansım Olsa isimli program sunucusu Ahu Sungur'un gerçekte kim olduğu ve hayatı merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Ahu Sungur birçok projelerde yer alırken izleyiciler biyografisini merak etmektedirler.5 Şubat 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hukukçu bir aileye sahiptir. İstanbul'da Işıl Kasapoğlu'nun yanında tiyatro eğitimini görmüştür. Daha sonra Tiyatro Çisenti, Semaver Kumpanya ve Tiyatro Kedi'de tiyatro sahnelerinde oyunculuk yapmıştır. Ahu Sungur 1,75 cm boya ve 55 kiloya sahiptir. Kova burcu olan oyuncu sosyal medyayı kullanmaktadır. Bu haberi yazdığımız sırada Instagram hesabında 109.000 takipçisi bulunurken, Twitter hesabında ise 96.200 takipçisi bulunmaktadır. Ahu Sungur kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile evlenmiştir ve Ege adında bir çocukları vardır.1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol almıştır. 2006-2007 tarihleri arasında Binbir Gece dizisinde Jale karakterine hayat vermiştir. Bir döneme damgasını vuran Adını Feriha Koydum dizisi ve devamı niteliğinde olan Emir'in Yolu dizisinde Emir karakterin annesi rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır. O Hayat Benim dizisinde Hülya karakterine, Bir Mucize Olsun dizisinde ise Maksude'yi canlandırmıştır. Son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Gönül'e hayat verirken dizi yanında birçok filmlerde de seyirci karşısına çıkmıştır. Mandıra Filozofu, Dert Bende, Zerk, Müstakbel Damat filmlerinde rol almıştır. Şimdiler de ise Bir Şansım Olsa programında sunuculuk yapmaktadır.Ayrılsak Da Beraberiz Dadı Aşk Meydan Savaşı Kurşun Asker Arka Sokaklar Binbir Gece Affedilmeyen Bu Kalp Seni Unutur Mu Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu Umutsuz Ev Kadınları O Hayat Benim Gülümse KaderineDert Bende Mandıra Filozofu Zerk Müstakbel Damat