Kim Kimdir
05 Temmuz 2022 - 23:24

Ahu Sungur kimdir? Bir Şansım Olsa Sunucusu Ahu Sungur rol aldığı dizi ve yapımlar

Birçok dizi ve filmlerde rol alan güzel oyuncu Ahu Sungur yeni bir projesi ile sizlerle birlikte. Ahu Sungur'un kim olduğu, oynadığı dizileri merak edilmektedir. Ahu Sungur kimdir? Rol alığı projeler nelerdir? Detaylar burada.

Kim Kimdir
05 Temmuz 2022 - 23:24
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Ahu Sungur kimdir? Bir Şansım Olsa Sunucusu Ahu Sungur rol aldığı dizi ve yapımlar
Bir Şansım Olsa isimli program sunucusu Ahu Sungur'un gerçekte kim olduğu ve hayatı merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Ahu Sungur birçok projelerde yer alırken izleyiciler biyografisini merak etmektedirler.

Ahu Sungur kimdir?

5 Şubat 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hukukçu bir aileye sahiptir. İstanbul'da Işıl Kasapoğlu'nun yanında tiyatro eğitimini görmüştür. Daha sonra Tiyatro Çisenti, Semaver Kumpanya ve Tiyatro Kedi'de tiyatro sahnelerinde oyunculuk yapmıştır. Ahu Sungur 1,75 cm boya ve 55 kiloya sahiptir. Kova burcu olan oyuncu sosyal medyayı kullanmaktadır. Bu haberi yazdığımız sırada Instagram hesabında 109.000 takipçisi bulunurken, Twitter hesabında ise 96.200 takipçisi bulunmaktadır. Ahu Sungur kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile evlenmiştir ve Ege adında bir çocukları vardır.

ahu sungur

Rol aldığı projeler

1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol almıştır.

2006-2007 tarihleri arasında Binbir Gece dizisinde Jale karakterine hayat vermiştir.

Bir döneme damgasını vuran Adını Feriha Koydum dizisi ve devamı niteliğinde olan Emir'in Yolu dizisinde Emir karakterin annesi rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır.

O Hayat Benim dizisinde Hülya karakterine, Bir Mucize Olsun dizisinde ise Maksude'yi canlandırmıştır.

Son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Gönül'e hayat verirken dizi yanında birçok filmlerde de seyirci karşısına çıkmıştır.

Mandıra Filozofu, Dert Bende, Zerk, Müstakbel Damat filmlerinde rol almıştır.

Şimdiler de ise Bir Şansım Olsa programında sunuculuk yapmaktadır.

Rol aldığı diziler

Ayrılsak Da Beraberiz

Dadı

Aşk Meydan Savaşı

Kurşun Asker

Arka Sokaklar

Binbir Gece

Affedilmeyen

Bu Kalp Seni Unutur Mu

Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu

Umutsuz Ev Kadınları

O Hayat Benim

Gülümse Kaderine

Oynadığı filmler

Dert Bende

Mandıra Filozofu

Zerk

Müstakbel Damat

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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