Aile Bakanlığı 27 ilde personel ilanına çıktı! 18 yaş üstüne KPSS'siz iş: 6 ay şartına dikkat!







ALIM YAPILACAK İLLER







KAYMAKAMLIK İŞ İLANI

TYP PERSONEL ALIM KOŞULLARI

TYP İŞ ALIM BAŞVURULARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlanırken alım yapılacak birimlerine personel alımı duyurusu geldi. Onbinlerce alım için TYP personel başvuru şartları açıklandı. KPSS şartı olmadan başvuruda bulunabileceğiniz iş ilanları haberin devamında yer almaktadır.KarsYalova Malatya Bilecik Antalya, Adana, Çankırı, Çorum, Denizli, Trabzon, Antalya,, Sinop, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Şırnak, Rize, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Sivas, Konya, Yozgat, Elazığ, Tokat, Tekirdağ, AğrıİŞKUR üzerinden dün yayımlanırken ilanlar içeriğinde kaymakamlıklar ve valilikler 2 farklı alımı başlattı. Alımlar Balıkesir ve Zonguldak illerinde yapılacak. 6 ayık süreli çalışma ve personel alımı için TYP personel ilanı yayınlandı.-TC vatandaşı olmak -Kuruma kayıtlı olmak -18 yaşını dolduruyor olmak -Emekli ya da malul aylığı almamak -Güncel eğitim hayatının devam ediyor olmaması gerekir.İŞKUR sayfasına giriş yapılarak ilgili alan olan TYP başvurusu üzerinden ara butonuna basılır. İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki görselde ki gibi bir ekran gelecek ve ilgili görselde eğer biliyorsanız TYP numarası veya Birim yazan kısma kendi şehrini yazarak arama butonuna basılır.