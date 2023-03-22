KAMU PERSONELİ
22 Mart 2023 - 21:15

Aile Bakanlığı 27 ilde personel ilanına çıktı! 18 yaş üstüne KPSS'siz iş: 6 ay şartına dikkat!

İş arayanlara müjdeli haber geldi. Aile Bakanlığı 27 şehirde TYP personel alım ilanı yayınlanırken milyonlarca kişi başvuru şartlarını ve alım yapılacak illeri araştırmaya başladı. ASHB 27 şehirde onbinlerce İŞKUR alımına dair detaylar...

KAMU PERSONELİ
22 Mart 2023 - 21:15
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Aile Bakanlığı 27 ilde personel ilanına çıktı! 18 yaş üstüne KPSS'siz iş: 6 ay şartına dikkat!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlanırken alım yapılacak birimlerine personel alımı duyurusu geldi. Onbinlerce alım için TYP personel başvuru şartları açıklandı. KPSS şartı olmadan başvuruda bulunabileceğiniz iş ilanları haberin devamında yer almaktadır.

ALIM YAPILACAK İLLER

Kars



Yalova

Malatya

Bilecik

Antalya,

Adana,

Çankırı,

Çorum,

Denizli,

Trabzon,

Antalya,,

Sinop,

Kahramanmaraş,

Karaman,

Niğde,

Şırnak,

Rize,

Şanlıurfa,

Diyarbakır,

Ankara,

Sivas,

Konya,

Yozgat,

Elazığ,

Tokat,

Tekirdağ,

Ağrı

Aile Bakanlığı iş ilanı

KAYMAKAMLIK İŞ İLANI

İŞKUR üzerinden dün yayımlanırken ilanlar içeriğinde kaymakamlıklar ve valilikler 2 farklı alımı başlattı. Alımlar Balıkesir ve Zonguldak illerinde yapılacak. 6 ayık süreli çalışma ve personel alımı için TYP personel ilanı yayınlandı.

TYP PERSONEL ALIM KOŞULLARI

-TC vatandaşı olmak

-Kuruma kayıtlı olmak

-18 yaşını dolduruyor olmak

-Emekli ya da malul aylığı almamak

-Güncel eğitim hayatının devam ediyor olmaması gerekir.

TYP İŞ ALIM BAŞVURULARI

İŞKUR sayfasına giriş yapılarak ilgili alan olan TYP başvurusu üzerinden ara butonuna basılır. İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki görselde ki gibi bir ekran gelecek ve ilgili görselde eğer biliyorsanız TYP numarası veya Birim yazan kısma kendi şehrini yazarak arama butonuna basılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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