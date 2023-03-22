Aile Bakanlığı 27 ilde personel ilanına çıktı! 18 yaş üstüne KPSS'siz iş: 6 ay şartına dikkat!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlanırken alım yapılacak birimlerine personel alımı duyurusu geldi. Onbinlerce alım için TYP personel başvuru şartları açıklandı. KPSS şartı olmadan başvuruda bulunabileceğiniz iş ilanları haberin devamında yer almaktadır.
ALIM YAPILACAK İLLER
Kars
Yalova Malatya Bilecik Antalya, Adana, Çankırı, Çorum, Denizli, Trabzon, Antalya,, Sinop, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Şırnak, Rize, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Sivas, Konya, Yozgat, Elazığ, Tokat, Tekirdağ, Ağrı
KAYMAKAMLIK İŞ İLANI
İŞKUR üzerinden dün yayımlanırken ilanlar içeriğinde kaymakamlıklar ve valilikler 2 farklı alımı başlattı. Alımlar Balıkesir ve Zonguldak illerinde yapılacak. 6 ayık süreli çalışma ve personel alımı için TYP personel ilanı yayınlandı.
TYP PERSONEL ALIM KOŞULLARI
-TC vatandaşı olmak -Kuruma kayıtlı olmak -18 yaşını dolduruyor olmak -Emekli ya da malul aylığı almamak -Güncel eğitim hayatının devam ediyor olmaması gerekir.
TYP İŞ ALIM BAŞVURULARI
İŞKUR sayfasına giriş yapılarak ilgili alan olan TYP başvurusu üzerinden ara butonuna basılır. İlgili bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki görselde ki gibi bir ekran gelecek ve ilgili görselde eğer biliyorsanız TYP numarası veya Birim yazan kısma kendi şehrini yazarak arama butonuna basılır.