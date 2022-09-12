EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 11:11

Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında ödeniyor! İhtiyaç sahipleri işte o ödemenin şartları ve detaylar

Aile Destek Programı kapsamında ailelere tamı tamına 7 bin 200 TL’ye kadar ödeme yapılacağı iddialarının yayılması üzerine vatandaşlar tarafından merakla Aile Destek Programı’nın ne olduğu ve bu yardımdan nasıl yararlanabilecekleri araştırılıyor. Aile Destek Programı başvurusu nereden yapılır? Aile Destek Programı başvuru şartları neler? İşte Aile Destek Programı’nın detayları…

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 11:11
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Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında ödeniyor! İhtiyaç sahipleri işte o ödemenin şartları ve detaylar


Aile Destek Programında belli kriterlere sahip olan aileler, yılda 7 bin 200 liraya varan ödemeye hak kazanıyor. Bu hak kazanan kişilere yeni aileler de eklenecek, bu destek başvurusu için başvuruların hala devam ediyor.

İhtiyacı olan ailelerin merakla araştırdığı sorular arasında kimlerin bu destekten yararlanacağı geliyor.

Aile Destek Programı Kapsamında Ne Kadar Ödeme Yapılacak?



Kişi başına düşen aylık gelir aralığı yani aylık destek tutarı, 450 TL ve altı: 600, 450 TL üzeri-911,15 TL ve altı: 550, 911,15 TL üzeri-1372,30 TL ve altı: 500, 1372,30 TL üzeri-1833,45 TL’den az: 450 ödeme yapılmaktadır.

Aile Destek Programı kapsamında ilk destek için yapılan ödeme Kurban Bayramından önce ihtiyacı olan ailelerin hesaplarına geçmişti. Başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427.9 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra yapılan başvurular için toplamda 1.6milyon haneye hak sahipliği verilerek ödemeler gerçekleştirildi.

Aile Destek Programı

Aile Destek Programından Kimler Faydalanamaz?

Türk vatandaşlığı olmayan, mavi karta sahip olan, yerleşim adresinin yurtdışında olması, 18yaşından küçük olması, hane içinde memur, kamu işçisi, noter yada muhtar olarak çalışan veya yurtdışında çalışan, yurtdışına borcu olan veyahut özel sandıklar kapsamında bulunan kişi veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Bunun yanı sıra başvuru yapan kişilerin cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü ya da tutuklu olması, öğrenci yurtlarında ikamet eden öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumlarında kalan kişilerden olması ve zorunlu askerliğine ithafen er ve erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvuru yapılan haneye bakılarak kişilere bu program kapsamında ödeme yapılmayacak ve başvuruları kabul edilmeyecektir.

Aile Destek Programı

Destek Programı Tekrardan Geliyor!

Hak sahibi olanların ve hanelerinin sosyoekonomik durumları araştırılarak Aile Destek Programı kapsamında verilecek olan destek ödemelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti smz konusu olduğundan destek progamı ile ilgili hane için yapılan ödemeler şartlar karşılanmadığı takdirde durdurulacak olup, yeniden hane geliri ve durumları araştırılarak ve değerlendirilerek Aile Destek Programı kapsamına alınacaktır. Bu programa başvuru yapılması durumunda başvuruları kabul edilmeyen kişilerin sosyoekonomik durumları göz önünde bulundurulduğundan sosyoekonomik durumu değişen kişi ve kişilere yönelik Aile Destek Programı kapsamında tekrardan başvuru yapılması olanağı dar gelirli vatandaşlara yeniden tanındı.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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