Aile Bakanlığı 7 ilde memur alımını başlattı! KPSS'den 60 62 64 alanlara başvuru açıldı!

Vakıflar üzerinden farklı illere personel alınacağı müjdesi verildi. 7 farklı şehirde istihdam sağlanırken KPSS puanı ve gerekli şartlar ise merak konusu oldu. İşte KPSS şartı olmadan başvuru yapabileceğiniz işçi alımına ilişkin merak edilenler haberimizde.
İŞÇİ ALIM ŞARTLARI
TC vatandaşı olmak
55 yaşından büyük olmamak Alım yapılacak kadro üzerinden geçici ve daimi sürekli olarak çalışabilmek Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmaması güvenlik soruşturmasında temiz çıkmak
PERSONEL ALIM ŞARTLARI
Vakıf tarafından alım yapılacak personel alımlarında temizlik görevlisi, şoför, proje personeli olarak alım yapılacak alanlar için gerekli belgelerin ve sertifikanın sahibi olmak gerekir.
MEMUR ALIM ŞARTLARI
SYDV Memur alımları kapsamında öncelikle öğretim durumunun lisans mezunu olması gerekir. Büro Memuru, Muhasebe personeli, Sosyal yardım ve inceleme görevlisi " kadrolarında yapılacak. Bunun üzerinden ise KPSSP^puan türünden en az 60 puan alma şartı bulunuyor.
BOLU GÖNYÜK SYDV
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Geçici Personel - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023
İZMİR TORBALI SYDV
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Proje Koordinatörü, 4 Proje Eğitici, 2 Proje Temizlik Görevlisi, - Son Başvuru Tarihi: 23.02.2023
BURSA YENİŞEHİR SYDV
- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Kadın Ev temizlik Görevlisi, 1 Erkek Şoför, - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023
TOKAT NİKSAR SYDV
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Muhasebe Görevlisi, 2 Büro Görevlisi, 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023
ASKİŞEHİR ALPU SYDV
- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023
SAKARYA AKYAZI SYDV
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Evde Hasta Bakım ve Temizlik Elemanı, - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023
KARS DİGOR SYDV
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik Görevlisi ( 9 Ay süreli geçici personel ) - Son Başvuru Tarihi: 20.02.2023