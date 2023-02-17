Aile Bakanlığı 7 ilde memur alımını başlattı! KPSS'den 60 62 64 alanlara başvuru açıldı!







İŞÇİ ALIM ŞARTLARI







PERSONEL ALIM ŞARTLARI

MEMUR ALIM ŞARTLARI

BOLU GÖNYÜK SYDV

İZMİR TORBALI SYDV

BURSA YENİŞEHİR SYDV

TOKAT NİKSAR SYDV

ASKİŞEHİR ALPU SYDV

SAKARYA AKYAZI SYDV

KARS DİGOR SYDV

Vakıflar üzerinden farklı illere personel alınacağı müjdesi verildi. 7 farklı şehirde istihdam sağlanırken KPSS puanı ve gerekli şartlar ise merak konusu oldu. İşte KPSS şartı olmadan başvuru yapabileceğiniz işçi alımına ilişkin merak edilenler haberimizde.TC vatandaşı olmak55 yaşından büyük olmamak Alım yapılacak kadro üzerinden geçici ve daimi sürekli olarak çalışabilmek Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmaması güvenlik soruşturmasında temiz çıkmakVakıf tarafından alım yapılacak personel alımlarında temizlik görevlisi, şoför, proje personeli olarak alım yapılacak alanlar için gerekli belgelerin ve sertifikanın sahibi olmak gerekir.SYDV Memur alımları kapsamında öncelikle öğretim durumunun lisans mezunu olması gerekir. Büro Memuru, Muhasebe personeli, Sosyal yardım ve inceleme görevlisi " kadrolarında yapılacak. Bunun üzerinden ise KPSSP^puan türünden en az 60 puan alma şartı bulunuyor.- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Geçici Personel - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Proje Koordinatörü, 4 Proje Eğitici, 2 Proje Temizlik Görevlisi, - Son Başvuru Tarihi: 23.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Kadın Ev temizlik Görevlisi, 1 Erkek Şoför, - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Muhasebe Görevlisi, 2 Büro Görevlisi, 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, - Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı - Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Evde Hasta Bakım ve Temizlik Elemanı, - Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik Görevlisi ( 9 Ay süreli geçici personel ) - Son Başvuru Tarihi: 20.02.2023