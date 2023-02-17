KAMU PERSONELİ
17 Şubat 2023 - 12:00

Aile Bakanlığı 7 ilde memur alımını başlattı! KPSS'den 60 62 64 alanlara başvuru açıldı!

İş arayışında olanlara Aile Bakanlığından müjdeli haber geldi. Tam 7 ilde 24 işçi ve memur alımı olacağı duyuruldu. SYDV Şubat ayına özel personel ve memur alım listesi haberimizde yer almaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı vakıflara yapılan işçi alım detayları haberimizde yer almaktadır.

KAMU PERSONELİ
17 Şubat 2023 - 12:00
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Aile Bakanlığı 7 ilde memur alımını başlattı! KPSS'den 60 62 64 alanlara başvuru açıldı!
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Vakıflar  üzerinden farklı illere personel alınacağı müjdesi verildi. 7 farklı şehirde istihdam sağlanırken KPSS puanı ve gerekli şartlar ise merak konusu oldu. İşte KPSS şartı olmadan başvuru yapabileceğiniz işçi alımına ilişkin merak edilenler haberimizde.

İŞÇİ ALIM ŞARTLARI

TC vatandaşı olmak



55 yaşından büyük olmamak

Alım yapılacak kadro üzerinden geçici ve daimi sürekli olarak çalışabilmek

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmaması

güvenlik soruşturmasında temiz çıkmak

PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Vakıf tarafından alım yapılacak personel alımlarında temizlik görevlisi, şoför, proje personeli olarak  alım yapılacak alanlar için gerekli belgelerin ve sertifikanın sahibi olmak gerekir.

MEMUR ALIM ŞARTLARI

SYDV Memur alımları kapsamında öncelikle öğretim durumunun lisans mezunu olması gerekir. Büro Memuru, Muhasebe personeli, Sosyal yardım ve inceleme görevlisi " kadrolarında yapılacak. Bunun üzerinden ise KPSSP^puan türünden en az 60 puan alma şartı bulunuyor. 

Aile bakanlığı personel alımı

BOLU GÖNYÜK SYDV

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Geçici Personel

- Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023

İZMİR TORBALI SYDV

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Proje Koordinatörü, 4 Proje Eğitici, 2 Proje Temizlik Görevlisi,

- Son Başvuru Tarihi: 23.02.2023

BURSA YENİŞEHİR SYDV

- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Kadın Ev temizlik Görevlisi, 1 Erkek Şoför,

- Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023

TOKAT NİKSAR SYDV

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Muhasebe Görevlisi, 2 Büro Görevlisi, 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi,

- Son Başvuru Tarihi: 15.02.2023

ASKİŞEHİR ALPU SYDV

- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

- Son Başvuru Tarihi: 17.02.2023

SAKARYA AKYAZI SYDV

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Evde Hasta Bakım ve Temizlik Elemanı,

- Son Başvuru Tarihi: 16.02.2023

KARS DİGOR SYDV

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik Görevlisi ( 9 Ay süreli geçici personel )

- Son Başvuru Tarihi: 20.02.2023

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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