Aile Bakanlığı dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardıma devam ediyor! 7500 TL kış yardım desteği başladı... e-Devlet üzerinden başvuran parasını alacak!







Kış Destek Ödemeleri için Başvuru Süreci Bugün Başladı







Kış Destek Ödemesi Şartları ve Detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Ödemelerini Artırıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış mevsiminde dar gelirli bireylere yardımcı olmak amacıyla geçtiğimiz günlerde bir kış destek programı başlattı. Program, bakanlık tarafından PTT aracılığıyla sağlanacak 7.500 TL'lik bir destek ödemesi sunuyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan kış destek programına ihtiyaç sahibi ve başvuru şartlarını taşıyan kişiler başvurabilir.. Başvuru süreci bugün e-Devlet üzerinden açılırken, destek ödemesi için kişilerin başvuru formunu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekiyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan kış destek programı, kış mevsiminde dar gelirli ve geçim sıkıntısı çekenlere maddi yardım sağlamak üzere yapıldı. Hane geliri kişi başına asgari ücretin üçte birinden az olan bireylere 7.500 TL destek ödemesi yapılacak. Ödeme tek seferde yapılacak ve gerektiğinde bir sonraki yıl için yeniden başvurulabilecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış destek programının yanı sıra 2023 yılı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla sosyal yardım ödemelerini de artırdı. Ödemelerdeki artış Şubat ayından bu yana hesaplara yatırılarak düşük gelirli kişilere ek destek sağlandı.