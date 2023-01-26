Aile Bakanlığı dev yardım paketini açtı! Dar gelirlilere 3.336 TL yardım müjdesi: Bir şartı var

Yaşanan ekonomik krizlerle beraber geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca kişiye destek veren devlet bu defa evde bakıma muhtaç olan kişilerin imdadına yetişti. kamu kurumları, alım gücü düşen ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunmasıyla ilgide oldukça arttı. Bakanlık tarafından evde engelli ya da bakıma muhtaç olan kişilerin bakımı adına 3.336 TL ödeme yapılaca müjdesini verdi. İşte, evde bakım destek başvurularına ilişkin bilgiler...
EVE BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR-Engelli raporunun yüzde 50 ve üzeri olması gerekir.
-Ağır engelli ibaresinin rapor üzerinde bulunması gerekir. -Engelli kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumunun olmaması -Gelir kriterleri üzerinden hane içerisinde kişi başına asgari ücretin üçte ikisinden daha az tutarın düşmesi.