Finans
26 Ocak 2023 - 14:15

Aile Bakanlığı dev yardım paketini açtı! Dar gelirlilere 3.336 TL yardım müjdesi: Bir şartı var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 3.336 TL ödeme yapılacağı duyurusu yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar nakit ödemelerine dair araştırmaları yaparken evde bakım ödemesi olarak yatırılacak tutarlar için gerekli şartlar merak konusu oldu. Evde bakım desteği kimlere yapılır? Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım destek ödemeleri için gerekli bilgiler haberimizde.

Finans
26 Ocak 2023 - 14:15
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Aile Bakanlığı dev yardım paketini açtı! Dar gelirlilere 3.336 TL yardım müjdesi: Bir şartı var
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Yaşanan ekonomik krizlerle beraber geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca kişiye destek veren devlet bu defa evde bakıma muhtaç olan kişilerin imdadına yetişti. kamu kurumları, alım gücü düşen ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunmasıyla ilgide oldukça arttı. Bakanlık tarafından evde engelli ya da bakıma muhtaç olan kişilerin bakımı adına 3.336 TL ödeme yapılaca müjdesini verdi. İşte, evde bakım destek başvurularına ilişkin bilgiler...

EVE BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

-Engelli raporunun yüzde 50 ve üzeri olması gerekir.



-Ağır engelli ibaresinin rapor üzerinde bulunması gerekir.

-Engelli kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumunun olmaması

-Gelir kriterleri üzerinden hane içerisinde kişi başına asgari ücretin üçte ikisinden daha az tutarın düşmesi.

EVDE BAKIM DESTEĞİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Evde bakım maaşından yararlanmak için öncelikle başvuru süresi içerisinde ikametgah adresinin değişmesi, SGK üzerinden yaşlılık aylığı alınmaması, yetkili kuruluşlar tarafından istirahlı olarak kabul görülmemesi, yurt dışına çıkmaması, bir iş üzerinden çalışmaya elverişli olmaması durumlarında bakanlık tarafından 15 iş günü içerisinde bildirim yapılması gerekir.

Evde bakım maaşı sorgulama

EVDE BAKIM DESTEĞİ SORGULAMA

Evde bakım ücreti üzerinden sorgulama yapacak olanlar ise e devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri' yazılarak sorgulama yapabilirsiniz.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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