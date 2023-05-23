Aile Bakanlığı duyurdu: Bugün başvuru yapan herkese 1.250 TL destek! Seçim öncesi destek ödemelerine zam













AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





Son günlerde gerçekleştirilen seçim çalışmaları kapsamında Sosyal Destek Ödemeleri (SED) zamlanmış durumda. Bu zamdan sonra güncel destek ödeme listeleri açıklanmıştır. Bugün itibariyle başvuran herkese Bin 250 TL ödeme yapılması planlanmaktadır. SED ödemeleri, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek kaynağıdır ve bu ödemelerin detayları vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Aile Destek Programı'ndan faydalanmak isteyenler, e-Devlet veya yerleşik olduğu adresin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden başvuru yapabilirler.Aile Destek başvurularının devam edip etmediği ve başvuru şartları gibi konular da vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Bu noktada, detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili kurumlarla iletişime geçilmesi önerilmektedir.Aile Destek Programı başvuru şartları açıklanmıştır. Başvuru yapacak kişinin Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması veya 18 yaşından küçük olması gerekmektedir. Ayrıca, hanesinde memur, kamu işçisi, noter, muhtar çalışanı veya yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanması olan veya özel sandıklar kapsamında olan kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır. Mayıs aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama yapılmamıştır. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair bilgilendirme yapıldığında haberlerde yer alacaktır. Aile destek ödemeleri, hane içindeki aylık gelire göre değişiklik göstermektedir. Gelir aralıklarına göre ödemeler şu şekildedir: 450 lira ve altında 1.250 lira, 450 lira üzeri/911,15 lira ve altında 1.100 lira, 911,15 lira üzeri/1372,30 lira ve altında 950 lira, 1372,30 lira üzeri/2.835,60 liradan az olanlar 850 lira olarak belirlenmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, en fazla 12 ay süreyle 850 lira ile 1.250 lira arasında değişen tutarlarda Aile Destek Programı ödemelerinin yapılacağı belirtilmiştir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 Haziran ayında gerçekleştirilecektir. Programın tamamlanması için bu dönemi takip eden Temmuz ayında ödeme yapılacaktır.