Aile Bakanlığı duyurdu: O kişilere tek seferlik 7.500 TL nakit ödeme! PTT’ye giden parasını alır







DESTEK MİKTARI 7500 TL'YE ÇIKTI







ASHB (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı), ihtiyaç sahibi vatandaşlar için harekete geçti ve resmi açıklama yaparak belirli şartları taşıyanlara 7.500 TL nakit yardım yapılacağını duyurdu. Bu ödemenin detayları ve şartları da açıklandı.ASHB (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı), bu yıl da nakit yardım ödemelerine hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre, bu yardımın ilk ve son kez yapılacağı belirtilmiştir. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, 7.500 TL'ye kadar nakdi yardım alabilecekler.Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yardım ödemeleri ASHB tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 2023 yılında asgari ücrette yapılan zam sonrasında, birçok ödeme miktarında da artış yaşanmıştır. ASHB, başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlara tek seferlik bir ödeme yapacak ve bu ödeme 7.500 TL'ye kadar çıkabilecektir. ASHB'nin bu yardımdan faydalanmak için vatandaşların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Yardım kapsamında doğalgaz ve elektrik tüketim desteği olmak üzere iki ayrı ödeme yapılmaktadır. Doğalgaz yardımı aylık olarak 900 TL ile 2.500 TL arasında değişmektedir, elektrik desteği ise 106 TL ile 206 TL arasında verilmektedir. Elektrik ve doğalgaz tüketim desteği alan kişilere ödemeler PTT aracılığıyla yapılacaktır. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve faturalarıyla birlikte PTT'den ödemelerini alabilecekler.