Aile Bakanlığı hane başı aylık 600 TL ödeme yapıyor! Başvurular açık, geri ödeme yok







Ailelere 7.200 TL nakit ödeme yapılacak







Şartlar açıklandı, başvurular devam ediyor

Aile destek programına nasıl başvuru yapılır?

Türkiye’de hayat pahalılığının artması ve geçim sıkıntısının çoğalması nedeniyle hükümet kolları sıvadı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için ödenecek destek tutarları 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında olacak. Aile destek programına ilişkin detaylar için okumaya devam edin…Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce duyurmuş olduğu Aile Destek Programı için başvurular devam ediyor. Destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin 401 lira ila 7 bin 200lira arasında nakit ödeme yapılıyor. İhtiyaç sahibi, dar gelirli olan ve Bakanlık tarafından belirlenmiş şartları taşıyan kişilere yıl boyunca bu ödeme yapılacak. Nakit desteği yılda bir kez verilmekte ve aylık 600 lira gibi bir rakama tekabül etmektedir. Peki Aile Destek yardımı nasıl alınır?Aile destek programı kapsamında nakit desteği almak isteyen kişilerin T.C vatandaşı olması, Türkiye sınırları içerisinde yaşıyor olması, 18 yaşından büyük olması, hanesinde memur, noter ya da muhtar olarak çalışan kişilerin bulunmaması gerekiyor. Bu kişilerin şartlara uymadığı halde yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır. Aile destek programı ile verilen destek miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aylıklarına göre belirlenmektedir. Buna göre 450 TL ve altında geliri olanlara aylık 600 TL, 450 TL – 911 TL aralığındakilere 550 TL, 15 – 1.372 TL aralığındaki kişilere 500 TL, 1.372 – 1.833 TL aralığında olanlara ise 450 TL maddi destek sağlanmaktadır. Bu ücretler yıllık olarak en az 5.400 TL, en fazla ise 7.200 TL olmaktadır.Aile destek programı için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Vatandaşların şifreleri ve T.C kimlik numaraları ile e-Devlet’e giriş yapması ve ardından Asosyal Yardım Başvuru Hizmeti seçeneğinden başvuru sayfasını açması gerekiyor. “ Yeni başvuru “ sekmesine tıkladıktan sonra kendilerinden talep edilen bilgileri girdikten sonra başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. Aile destek programı için başvurular hala devam ediyor. Program kapsamında yapılan destek ödemeleri 2022 yılı için belirlenmiştir. 2023 yılında bu tutarlara da zam yapılması bekleniyor.