EKONOMİ
07 Kasım 2022 - 12:19

Aile Bakanlığı hane başı aylık 600 TL ödeme yapıyor! Başvurular açık, geri ödeme yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapilan ödemeler kapsamında aylık 450 TL ila 600 TL arasında nakit yardım yapılıyor. Başvuru şartları ve detayları haberimizde.

EKONOMİ
07 Kasım 2022 - 12:19
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Aile Bakanlığı hane başı aylık 600 TL ödeme yapıyor! Başvurular açık, geri ödeme yok


Türkiye’de hayat pahalılığının artması ve geçim sıkıntısının çoğalması nedeniyle hükümet kolları sıvadı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için ödenecek destek tutarları 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında olacak. Aile destek programına ilişkin detaylar için okumaya devam edin…

Ailelere 7.200 TL nakit ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce duyurmuş olduğu Aile Destek Programı için başvurular devam ediyor. Destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin 401 lira ila 7 bin 200



lira arasında nakit ödeme yapılıyor. İhtiyaç sahibi, dar gelirli olan ve Bakanlık tarafından belirlenmiş şartları taşıyan kişilere yıl boyunca bu ödeme yapılacak. Nakit desteği yılda bir kez verilmekte ve aylık 600 lira gibi bir rakama tekabül etmektedir. Peki Aile Destek yardımı nasıl alınır?

Şartlar açıklandı, başvurular devam ediyor

Aile destek programı kapsamında nakit desteği almak isteyen kişilerin T.C vatandaşı olması, Türkiye sınırları içerisinde yaşıyor olması, 18 yaşından büyük olması, hanesinde memur, noter ya da muhtar olarak çalışan kişilerin bulunmaması gerekiyor. Bu kişilerin şartlara uymadığı halde yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

Aile destek programı ile verilen destek miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aylıklarına göre belirlenmektedir. Buna göre 450 TL ve altında geliri olanlara aylık 600 TL, 450 TL – 911 TL aralığındakilere 550 TL, 15 – 1.372 TL aralığındaki kişilere 500 TL, 1.372 – 1.833 TL aralığında olanlara ise 450 TL maddi destek sağlanmaktadır. Bu ücretler yıllık olarak en az 5.400 TL, en fazla ise 7.200 TL olmaktadır.

Aile destek programına nasıl başvuru yapılır?

Aile destek programı için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Vatandaşların şifreleri ve T.C kimlik numaraları ile e-Devlet’e giriş yapması ve ardından Asosyal Yardım Başvuru Hizmeti seçeneğinden başvuru sayfasını açması gerekiyor. “ Yeni başvuru “ sekmesine tıkladıktan sonra kendilerinden talep edilen bilgileri girdikten sonra başvuru işlemleri tamamlanmaktadır.

Aile destek programı için başvurular hala devam ediyor. Program kapsamında yapılan destek ödemeleri 2022 yılı için belirlenmiştir. 2023 yılında bu tutarlara da zam yapılması bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Kadınlara en az 17.000 TL nakit ödeme! Birçok kişi bu hakkını bilmiyor
Kadınlara en az 17.000 TL nakit ödeme! Birçok kişi bu hakkını bilmiyor
Asgari ücrette heyecanlandıran gelişme! Milyonların yüzünü güldürecek asgari ücret açıklaması AK Partili Numan Kurtulmuş'tan geldi
Asgari ücrette heyecanlandıran gelişme! Milyonların yüzünü güldürecek asgari ücret açıklaması AK Partili Numan Kurtulmuş'tan geldi
Tek tek hesapladı: Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?
Tek tek hesapladı: Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan bunu yapıyor! Her an işten kovulabilirsiniz
Milyonlarca çalışan bunu yapıyor! Her an işten kovulabilirsiniz
Tüp fiyatlarına 18 TL zam geldi! Kasım 2022 mutfak tüpü fiyatları
Tüp fiyatlarına 18 TL zam geldi! Kasım 2022 mutfak tüpü fiyatları
Patronları üzen, çalışanları sevindiren haber: Asgari ücretle çalışanlara 1000 TL ödeme müjdesi!
Patronları üzen, çalışanları sevindiren haber: Asgari ücretle çalışanlara 1000 TL ödeme müjdesi!
Son Haberler
Gönül Dağı'nın Meryem'i paylaşımlarıyla mini şovu yaptı! Sevilay Gültekin cesur paylaşımları tepki yağmuruna tutuldu! Dizi ve gerçek hayatı hiç uyuşmuyor
Gönül Dağı'nın Meryem'i paylaşımlarıyla mini şovu yaptı! Sevilay...
AK Partili İnan'dan Kaan Tangöze'ye sert yanıt: 'Yargılanacaksınız'
AK Partili İnan'dan Kaan Tangöze'ye sert yanıt: 'Yargılanacaksınız'
Zeynep Bastık yarıda kesti! Konseri terk eden Zeynep Bastık sosyal medyadan sitem etti
Zeynep Bastık yarıda kesti! Konseri terk eden Zeynep Bastık sosyal...
Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandı! Nur Tuğba Namlı gitti yeni isim geldi!
Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandı! Nur Tuğba Namlı...
Netflix'in etkinliğinde boy gösteren Hazal Kaya tarzıyla gündem oldu!
Netflix'in etkinliğinde boy gösteren Hazal Kaya tarzıyla gündem oldu!
Ali Babacan ateş püskürdü! Babacan A Haber'i hedef aldı
Ali Babacan ateş püskürdü! Babacan A Haber'i hedef aldı
Samsun'da akıl almaz olay! Huzurevinde yaşlı adam kafasına aldığı baston darbesiyle yaşamını yitirdi!
Samsun'da akıl almaz olay! Huzurevinde yaşlı adam kafasına aldığı...
Madison Beer'in göğüslerini büyütmesi olay oldu! Ünlü yıldızın yeni hali görenleri şaşırttı
Madison Beer'in göğüslerini büyütmesi olay oldu! Ünlü yıldızın...
10 dakikada idama mahkum edildi! İranlı rapçi protestolara destek verdiği gerekçesiyle idam cezası aldı
10 dakikada idama mahkum edildi! İranlı rapçi protestolara destek verdiği...
Darmaduman dizisi nerede çekiliyor, çekimlerde hangi üniversite kullanılıyor? Darmaduman dizisi çekim yerleri
Darmaduman dizisi nerede çekiliyor, çekimlerde hangi üniversite kullanılıyor?...
Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Olay olan düğün davetiyesi paylaşılmaya doyulmuyor! Subaşı'dan ''Çok heyecanlıyım'' paylaşımı ses getirdi
Şeyma Subaşı ikinci kez nikah masasına oturuyor! Olay olan düğün...
Maratonda startı veren İmamoğlu'nun eşine söyledikleri herkesi güldürdü: 'şimdi sen benim peşimden koşacaksın'
Maratonda startı veren İmamoğlu'nun eşine söyledikleri herkesi güldürdü:...
İran'da sular durulmuyor! Bir asker 4 silah arkadaşının canına kıydı
İran'da sular durulmuyor! Bir asker 4 silah arkadaşının canına kıydı...
Çamlıca Kulesi hasara uğradı! Vinçten düşen parçalar kulede hasara neden oldu
Çamlıca Kulesi hasara uğradı! Vinçten düşen parçalar kulede hasara...
Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz iddialı paylaşımlara devam ediyor! Sütyeniyle poz veren Yılmaz'a beğeni yağdı
Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz iddialı paylaşımlara devam...